Мобилизация в Украине во время военного положения продолжается, однако закон четко определяет перечень лиц, которых не могут призвать принудительно. В октябре 2026 года эти нормы остаются действующими.

Правила мобилизации в Украине в октябре остались неизменными — перечень тех, кого не призовут принудительно, определяет статья 23 закона «О мобилизационной подготовке». Как сообщает ТСН, с 1 октября 2026 года действуют прежние нормы.

Кто не подлежит призыву в октябре

Закон не мобилизует мужчин младше 25 лет и лиц старше 60. Впрочем, есть исключения: младше 25 могут призвать, если они получили статус военнообязанного — после военной кафедры, зачисления в запас или прохождения службы. Представители высшего офицерского состава могут служить до 65 лет.

Вторая категория — состояние здоровья. Не подлежат призыву люди с инвалидностью и те, кого из-за тяжелых болезней признали непригодными и исключили из воинского учета. Ограничений по группе инвалидности закон не устанавливает, однако отсрочку нужно оформить официально.

Также не призывают забронированных работников критически важных предприятий и учреждений. Отметка о бронировании должна быть в военно-учетном документе, в частности в приложении «Резерв+». Бронирование действует обычно от шести до 12 месяцев, после чего работодатель при необходимости оформляет его повторно.

Отдельное основание дает оформленная отсрочка. По статье 23 ее могут получить одинокие и многодетные родители, опекуны недееспособных родственников и родители детей с инвалидностью. Не призывают также студентов, впервые получающих высшее образование, и педагогов школ и вузов, если заведение является их основным местом работы.

Отдельные правила действуют для освобожденных из российского плена — их не призывают принудительно, они могут присоединиться к войску только добровольно. А мужчины, заключившие контракт в 18–24 года, после увольнения получают отсрочку на 12 месяцев.

Как оформить статус, освобождающий от призыва

Само наличие оснований для отсрочки или бронирования не означает автоматического освобождения: статус нужно подтвердить официально, иначе мужчину могут призвать на общих основаниях. Отсрочка и бронирование имеют ограниченный срок действия, поэтому их периодически продлевают.

Отдельно напомним: для женщин мобилизация в Украине остается добровольной — принудительного призыва нет, служба возможна только по контракту. На воинском учете находятся лишь женщины с медицинским или фармацевтическим образованием; повестки им приходят исключительно для сверки персональных данных, без ограничений на выезд за границу.

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