Подорожание продуктов в Киеве продолжает набирать обороты — за месяц яйца прибавили в цене более 40%, а мясо, сахар и масло также замерли на новых уровнях.

Подорожание продуктов в Киевской области в супермаркетах продолжается, и сильнее всего это ощущается в столице. По данным мониторинга цен портала «Минфин», по состоянию на 29 сентября базовая продовольственная корзина заметно подорожала по сравнению с августом.

Самый большой скачок показали куриные яйца. Десяток марки «Квочка» категории С1 теперь в среднем стоит 81,65 грн, хотя еще в августе его можно было купить за 57,12 грн. То есть за месяц цена выросла почти на 43%.

Похожая ситуация с брендом «Ясенсвит»: упаковка из десяти яиц С1 подорожала с 59,49 грн до 84,25 грн, а упаковка из 18 штук — со 106,95 грн до 134 грн.

Мясо и колбаса тоже прибавили в цене

Курятина дорожает умереннее, но неуклонно. Филе в среднем стоит 231 грн за килограмм (в августе — 229,26 грн), бедро — 152,33 грн (было 134,82 грн), а голень, несмотря на незначительное удешевление до 94,50 грн, остается на высоком уровне. Тушка курятины подорожала со 106,87 грн до 117,50 грн за килограмм.

Свинина держит цену еще увереннее: грудинка теперь в среднем 223,30 грн/кг (было 205,75 грн), лопатка — 229,24 грн, а самый дорогой ошеек — 332,33 грн/кг против 314,38 грн в августе.

Вареная колбаса тоже не подешевела. Килограмм «Алан докторской» в супермаркетах стоит в среднем 529,48 грн — на 47 грн больше, чем в августе (482,63 грн). Пачка «Алан молочной» (400 г) подорожала со 185,13 грн до 192,98 грн.

Сахар, масло и мука: что с базовыми товарами

Сахар кристаллический подорожал с 30,22 грн до 35,82 грн за килограмм — это почти на 18,5% больше за один месяц. В столичных сетях ценник колеблется от 34,90 грн (Auchan, Metro) до 38,50 грн (Megamarket).

Подсолнечное масло двигалось по-разному. «Олейна» (850 мл) подорожала со 100,68 грн до 104,66 грн, тогда как «Щедрый Дар» даже немного подешевел — со 100,07 грн до 96,30 грн.

Мука «Хуторок» остается стабильной: килограммовая пачка подорожала лишь с 35,88 грн до 36,72 грн, а двухкилограммовая — с 70,96 грн до 72,64 грн.

Где дешевле покупать

Отслеживание цен в сетях показывает, что разница между магазинами может достигать 10–15%. Например, яйца «Квочка» в Novus стоят 78,99 грн, тогда как в Auchan — 84,30 грн. Куриное филе в Auchan удается найти за 199 грн, а в Megamarket — уже за 255 грн. Поэтому перед покупкой стоит сравнивать цены, ведь даже на одной полке разных сетей стоимость существенно отличается.

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