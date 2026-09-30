Пенсионерам в Украине грозит штраф за безбилетный проезд даже при наличии пенсионного удостоверения. Рассказываем, когда льготный проезд не действует и как избежать взыскания.

Пенсионеры в Украине имеют право и на надбавки к пенсии, и на бесплатный проезд в общественном транспорте — однако последняя льгота имеет существенные ограничения. Само по себе пенсионное удостоверение не всегда гарантирует бесплатную поездку, а за нарушение правил контролер может выписать штраф.

Об этом напоминает ТСН. Право на льготу освобождает пенсионеров от покупки стандартного билета только в коммунальном городском транспорте. Одного предъявления пенсионного удостоверения, как отмечают в Киевском городском совете, часто бывает недостаточно.

Когда льготный проезд не действует

Пенсионное удостоверение не открывает возможности ездить бесплатно любым транспортом. Льгота охватывает прежде всего городской коммунальный транспорт, тогда как на междугородних и пригородных направлениях действуют совсем другие нормативные правила.

В маршрутках вопрос проезда льготников решается индивидуально — на основе соглашений между перевозчиком и местными властями. Поэтому перед посадкой всегда стоит спрашивать водителя, можно ли ехать бесплатно по пенсионному удостоверению. В такси никаких льгот нет вообще: поездку придется оплатить полностью.

Любой вход в транспорт должен быть валидирован. В Киеве для этого используют «Карту киевлянина», во Львове — «ЛеоКарт», в других городах действуют аналогичные электронные билеты. Даже если карта привязана к льготной категории, ее физическое прикладывание к валидатору обязательно.

Только после успешного считывания карты поездка признается законной. Если карту не просканировать, контролер имеет право оштрафовать за безбилетный проезд — даже несмотря на право пенсионера на бесплатный проезд.

Что делать, чтобы не получить штраф

Пользуйтесь бесплатным проездом только в коммунальном городском транспорте, где льгота гарантированно действует.

Перед поездкой в маршрутке уточните у водителя, распространяется ли льгота на этот маршрут.

При каждом входе обязательно валидируйте транспортную карту — «Карту киевлянина», «ЛеоКарт» или другую.

В такси и на междугородних и пригородных рейсах рассчитывайте на оплату полного билета.

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