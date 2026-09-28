За какие переводы могут заблокировать карту — вопрос, который волнует едва ли не каждого клиента банка. Украинские банки усилили контроль даже за обычными бытовыми операциями, а подозрение может вызвать не только крупная сумма, но и частота переводов.

Банки проверяют переводы украинцев все придирчивее, и даже обычная операция между картами может стать поводом для блокировки счета. Финмониторинг анализирует не только крупные суммы, но и частоту операций, типичное поведение клиента и связи между разными счетами.

Как объяснила юристка АО «Виннер Партнерс» Анастасия Руденко изданию Finance.ua, банк проверяет несколько ключевых параметров каждой операции: сумму и частоту, отправителя и получателя средств, историю по счету, типичные для клиента поступления и расходы, устройства, с которых проводятся платежи, а также нетипичную активность и связи между разными счетами.

Какие суммы попадают под обязательный контроль

Финмониторинг в Украине действует на двух уровнях: первичный контроль проводят сами банки, страховые компании и нотариусы, а государственный обеспечивает Государственная служба финансового мониторинга, подотчетная Кабинету Министров. Под обязательный контроль попадают операции на сумму от 400 000 гривен. Если же клиент не может подтвердить происхождение средств, порог снижается до 30 000 гривен.

Что еще вызывает подозрение банка

Заблокировать карту могут и за меньшие суммы — подозрение вызывают регулярные переводы с карты на карту, частые операции с наличными, платежи за границу в рискованные юрисдикции и операции с криптовалютой. Главная причина блокировки — несоответствие между официальными доходами человека и суммами, проходящими через его счет.

О том, за какие переводы могут заблокировать карту, банки в последнее время предупреждают все чаще. По словам вице-президента Ассоциации украинских банков Сергея Мамедова, автоматизированные алгоритмы анализируют массив операций и переносят на углубленное изучение те, которые выглядят нетипично.

Как разблокировать карту после блокировки

Если банк заблокировал счет, худшая тактика — игнорировать запрос. Юристы советуют сначала узнать в учреждении точный перечень транзакций, вызвавших подозрение. Далее нужно составить объяснительную записку об экономической сути операций и документально подтвердить происхождение средств.

Адвокат Дмитрий Гарный, партнер компании BusinessOcean, ранее составил для клиентов 17 практических советов: не игнорировать запрос банка, готовить детальный ответ по сути операции и не пытаться просто перейти в другой банк — это лишь усилит подозрение и может привести к блокировке уже нового счета.

Ранее Politeka сообщала, даже 20 тысяч гривен перевода могут вызвать запрос банка.