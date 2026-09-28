Подорожание бензина продолжается — в понедельник, 28 сентября, несколько крупнейших сетей АЗС переписали ценники, и премиальное топливо уже достигло 104 гривен за литр.

Подорожание бензина в Украине снова набирает обороты — по состоянию на 28 сентября 2026 года несколько крупнейших сетей автозаправочных станций обновили цены на топливо. Как сообщает ТСН со ссылкой на РБК-Украина, самым дорогим сейчас является топливо на заправках SOCAR.

Здесь дизель продают по 103–104 гривни за литр, а премиальный бензин достиг отметки 104 гривни. Именно эта сеть сейчас держит самые высокие ценники среди крупных игроков украинского рынка топлива.

ОККО и WOG сравняли цены

В сетях ОККО и WOG цены на премиальное топливо практически сравнялись. Премиальный бензин и дизель здесь стоят одинаково — по 102,90 гривни за литр, что тоже уже превышает психологическую отметку в 100 гривен. В то же время другие виды топлива в этих сетях держатся ниже 100 гривен за литр.

Где дешевле всего заправиться

Самой дешевой среди крупных сетей остается «Укрнафта». Здесь премиальный бензин вырос до 91,90 гривни за литр, а дизель держится ниже критической отметки — в диапазоне 97,90–99,90 гривни за литр.

Итак, разрыв между самым дорогим и самым дешевым премиальным бензином на АЗС Украины сейчас составляет более 12 гривен на литре: за литр на SOCAR придется отдать 104 гривни, тогда как на «Укрнафте» — 91,90 гривни.

Что будет с ценами дальше

Украинские эксперты топливного рынка не советуют ждать, что подорожание бензина остановится в ближайшее время. Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн уверяет, что АЗС работают и поставки есть, однако из-за вражеских атак на логистические коридоры возможны временные перебои.

Генеральный директор группы компаний Prime Group Дмитрий Леушкин прогнозирует, что уже в феврале 2027 года стоимость дизельного топлива в Украине может существенно вырасти — до 115–120 гривен за литр по оптимистичному сценарию, а при худшем развитии событий достичь даже 140–145 гривен.

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