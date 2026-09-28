Подорожание продуктов в Киевской области продолжается — средние цены на базовые товары в супермаркетах обновились в сторону роста. Заметнее всего за месяц подорожало подсолнечное масло, а гречка, мука, сахар и рис также остаются недешевыми.

Подорожание продуктов в Киевской области продолжается — в конце сентября базовые товары в супермаркетах стоят дороже, чем еще месяц назад. Обновленный мониторинг портала «Минфин» (Minfin) зафиксировал новые средние цены на гречку, подсолнечное масло, муку, сахар и рис.

Заметнее всего за месяц подорожало подсолнечное масло. Рафинированное «Олейна» объемом 850 мл теперь стоит в среднем 104,66 грн, хотя еще в августе его средняя цена составляла 100,68 грн. Разброс по сетям заметный: в Auchan — 101,50 грн, в Novus — 99,99 грн, а дороже всего в Megamarket — 112,50 грн.

Вторая по популярности марка «Щедрый Дар» (850 мл) прибавила скромнее: средняя цена выросла со 100,07 до 100,66 грн. Дешевле всего ее продают в Novus — 96,99 грн, дороже всего в Auchan — 106 грн, в Metro — 99 грн.

Среди круп самой дорогой остается гречка — в среднем 80,95 грн за килограмм. Далее идет длиннозерный рис (67,66 грн/кг), пропаренный рис стоит 61,37 грн, а круглый — 55,77 грн. Пшено в среднем 56,20 грн за килограмм, а манка «Хуторок» (800 г) — 41,50 грн.

Мука и сахар дешевле, но тоже недешевые. Пшеничная мука «Хуторок» в среднем стоит 36,72 грн за 1 кг и 72,64 грн за 2 кг. Кристаллический сахар продают в среднем по 35,82 грн за килограмм.

Где выгоднее покупать

Сравнение цен по сетям показывает: самое дешевое масло «Олейна» предлагает Novus (99,99 грн), а самое дорогое — Megamarket (112,50 грн), так что разница на одной бутылке достигает 12,51 грн. «Щедрый Дар» выгоднее всего брать тоже в Novus (96,99 грн), а хуже всего — в Auchan (106 грн).

Данные портала обновлены 27 сентября 2026 года и показывают средние цены как в целом по стране, так и по отдельным сетям — они подходят для ориентира и на полках магазинов Киевской области.

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