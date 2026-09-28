Доплаты для учителей на прифронтовых территориях Кабинет Министров сохранил в размере 2600 гривен ежемесячно — деньги будут выплачивать до конца года.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области — не единственный вид государственной поддержки. Кабинет Министров сохранил ежемесячную доплату для учителей на прифронтовых территориях.

Размер доплаты — 2600 гривен в месяц, и ее будут получать педагоги, которые работают очно или в смешанном формате. «Несмотря на ограниченный финансовый ресурс, правительство сохранило отдельную ежемесячную доплату в размере 2600 грн для учителей на прифронтовых территориях», — отметил Сергей Корецкий.

В целом выплата предусмотрена для 23 600 учителей в 614 школах. Чтобы обеспечить эти деньги, Кабмин перераспределил дополнительные финансовые ресурсы.

Кого коснется доплата для учителей

Доплату получают педагоги прифронтовых громад, которые остаются на работе очно или в смешанном режиме и не перешли полностью на дистанционное обучение. Перераспределение средств позволит полностью рассчитаться с учителями за фактически отработанное время в прошлом учебном году и гарантировать начисление доплаты до конца текущего года.

Условия назначения выплаты

Чтобы сохранить право на ежемесячные 2600 гривен, учитель должен работать в школе на прифронтовой территории очно или по смешанной форме обучения. То есть речь идет о тех, кто продолжает вести уроки очно или в смешанном формате.

«Поддержка людей на прифронтовых территориях — это один из ключевых приоритетов правительства», — подчеркнул премьер-министр. По данным МОН, сейчас 90% учреждений общего среднего образования обеспечены укрытиями или имеют доступ к арендованным защитным сооружениям.

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