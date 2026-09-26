Компания «Киевстар» объяснила, что делать абонентам, когда мобильная связь или интернет работают плохо, и какие данные подготовить для обращения в службу поддержки.

Тарифы и качество связи «Киевстар» остаются темой номер один для абонентов: когда звонки обрываются или пропадает мобильный интернет, компания советует действовать по четкому алгоритму и не игнорировать проблему.

Почему может ухудшаться связь

Оборудование мобильной связи напрямую зависит от стабильного электроснабжения. Как объясняют в «Киевстар», если отключения электроэнергии длительные и масштабные, абоненты в отдельных населенных пунктах могут испытывать сложности со связью и интернетом. Компания и соответствующие службы Украины делают все возможное для скорейшей стабилизации, поэтому в такие моменты стоит просто воспользоваться услугами позже.

Также оператор просит проверить, не находится ли телефон в «Национальном роуминге». Пользоваться сетью другого оператора рекомендуется только тогда, когда покрытие «Киевстар» отсутствует. Как переключиться обратно на собственную сеть, подробно описано на официальном сайте.

Куда обращаться, если проблема постоянная

Если ухудшение качества связи не связано с электроснабжением, «Киевстар» просит сообщить детали удобным способом: написать в чат службы поддержки или позвонить по номеру 466 с мобильного «Киевстар» или 0 800 300 466 из других сетей.

Какие данные подготовить для обращения

Во время звонка или в чате оператор просит указать следующее:

номер телефона, с которым возникли трудности;

населенный пункт (район, область), улицу и номер дома или приметное место, где есть проблемы;

где именно наблюдаются проблемы — только в помещении или также на улице;

как давно ухудшилась работа услуг;

уровень покрытия (высокий, средний, низкий или отсутствует) и технологию — 3G, 4G (LTE), 2G (EDGE);

как влияет на качество перестановка SIM-карты в другой телефон.

Отдельно стоит объяснить, как именно проявляется плохое качество: обрыв звонка, проблемы с передачей речи, повторяется ли ситуация при вызове с других номеров. Полезно также выяснить, наблюдают ли подобное соседи или знакомые в том же населенном пункте.

Как отмечают в «Киевстар», качество связи в помещении во многом зависит от конструкции здания — в частности от материала перекрытий и стен, поэтому в обращении просят уточнить, где именно возникают трудности.

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