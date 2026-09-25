С 18 октября в Украине меняются правила бронирования работников аграрного сектора и смежных отраслей. Для части предприятий существенно снижают требования к площади земель и годовому доходу.

Бронирование от мобилизации в Украине меняется — с 18 октября вступают в силу новые правила бронирования работников аграрного сектора и смежных отраслей. Многим предприятиям существенно снижают требования к площади земель и годовому доходу, поэтому получить отсрочку от призыва станет значительно легче.

О послаблении требований идет речь в приказе Министерства аграрной политики и продовольствия от 2 сентября 2026 года №11, о котором сообщает ТСН. Документ прошел официальную регистрацию в Министерстве юстиции 4 сентября под №1210/46604 и вступит в силу 18 октября. В то же время перестанут действовать предыдущие ведомственные приказы, которые регулировали критерии бронирования ранее.

Ключевое изменение — уменьшение минимальной площади обрабатываемых сельскохозяйственных угодий. Если раньше планка достигала 1000 гектаров, то теперь ее снизили сразу в пять раз — до 200 гектаров. Финансовый ориентир также сократили вдвое: порог годового чистого дохода от продажи продукции уменьшили с 40 до 20 миллионов гривен.

Новые критерии для аграриев

Чтобы агропредприятие признали критически важным, достаточно соответствовать как минимум двум критериям из трех. Первый — наличие в обработке от 200 гектаров сельхозугодий или владение от 50 гектаров многолетних насаждений или годовой чистый доход от реализации продукции не менее 20 миллионов гривен.

Второй критерий — работа по соответствующим КВЭД. Это касается не только выращивания агропродукции, но и ее переработки, сбыта, а также изготовления пищевых продуктов, минеральных удобрений, пестицидов, ветеринарных препаратов и сельхозтехники. Третий — нахождение субъекта хозяйствования в сфере управления Минагрополитики.

Выполнять все три параметра одновременно не обязательно. Для получения бронирования также нужно подать копию налогового расчета сумм дохода и ЕСВ за последний отчетный период с отметкой об успешном принятии налоговыми органами.

Что меняется для других секторов

Обновленный перечень требований охватил также лесное, рыбохозяйственное, мелиоративное и геодезическое хозяйство. В лесной отрасли предприятие сможет претендовать на статус критического при наличии права постоянного пользования лесохозяйственными землями площадью от 2500 гектаров. Альтернатива — сочетание деятельности по профильным КВЭД с двумя показателями: штат застрахованных работников от 10 человек и годовая выручка от 10 миллионов гривен.

В рыбохозяйственном секторе ориентируются на использование за прошлый год от 60% предоставленных лимитов водных биоресурсов или производство рыбной продукции в объеме от 10 тонн. Для организаций водопользователей порог — обслуживание инженерных сетей на площади более 500 гектаров при наличии в штате от 5 работников.

Как подать документы на бронирование

Алгоритм подачи документов для аграриев не изменится — процесс и дальше будет происходить через Государственный аграрный реестр (ДАР). С 17 октября обработкой заявок вместо Минэкономики будут заниматься специалисты Минагрополитики.

При переходе на новый алгоритм предпринимателям стоит быть готовыми к возможной технической паузе в приеме заявок — она ожидается ориентировочно с 10 до 18 октября. Аграриям советуют проверить сроки действия своих текущих приказов: если статус критичности истекает в октябре или в начале ноября, документы стоит успеть подать до 9 октября включительно. Если же срок действия завершается во второй половине ноября или позже — новую заявку советуют подавать уже после 17 октября по обновленной процедуре.

Напомним, майское обновление критериев критически важных предприятий установило зарплатный порог для бронирования работников на уровне трех минимальных зарплат — 25 941 гривна в 2026 году. Это требование касается как подтверждения критичности самого предприятия, так и непосредственно забронированного сотрудника. Для предприятий на прифронтовых территориях предусмотрен пониженный коэффициент — 2,5 минимальной зарплаты.

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