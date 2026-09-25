Украинцы могут бесплатно путешествовать поездами Укрзализныци в рамках программы «3000 км по Украине». Рассказываем, кому доступны такие билеты, сколько поездок можно оформить и как активировать программу.

Бесплатные поездки поездами Укрзализныци стали возможны благодаря программе «3000 км по Украине», которую в стране запустили еще в декабре прошлого года. Каждый участник получает 3000 километров, на которые можно ездить поездами без каких-либо доплат.

Нюансы программы 24 сентября разобрало издание Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Укрзализныци. Несмотря на то, что услуга работает уже почти год, многие путешественники до сих пор не пользуются ею — чаще всего потому, что не знают, как именно ее активировать.

3000 километров — не абстрактная цифра. По расчету перевозчика, это расстояние от Запорожья до Ужгорода и обратно, то есть фактически самый длинный маршрут по Украине. На эту квоту каждый участник может оформить до четырех поездок.

Программа покрывает только стоимость самой поездки и действует на места в купе (второй класс) и плацкарте (третий класс) на внутренних рейсах. А вот постельное белье, чай, билеты на багаж или домашнего питомца, а также другие товары в поезде пассажиру придется оплачивать за свой счет.

Как активировать программу «3000 км по Украине»

Чтобы начать пользоваться бесплатными билетами, будущему пассажиру нужно выполнить три шага:

обновить приложение Укрзализныци до последней версии; подтвердить аккаунт в приложении; принять условия участия в разделе «3000 км по Украине» в собственном профиле.

Чтобы найти нужный рейс, в поиске следует указать станцию отправления и прибытия и выбрать раздел «3000 км по Украине» в результатах. Сколько километров уже использовано, можно в любой момент проверить в том же разделе в приложении.

Отдельно стоит запомнить правила возврата. В случае отказа от бесплатного билета пассажиру компенсируют лишь 50% километража за него. Деньги же, уплаченные за постельное белье, чай, багаж или перевозку животного, вернут на банковскую карту в течение 30 дней.

Ранее Politeka сообщала, Укрзализныця назвала опаздывающие рейсы в Полтавской области.

Также Politeka сообщала, как с 22 сентября изменилась стоимость проезда в Николаевской области.