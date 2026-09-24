Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 25 сентября по 1 октября обещает преимущественно спокойные дни с небольшими колебаниями температуры: днем воздух прогреется максимум до +19°, а минимальный дневной показатель составит +16°.

Предыдущий недельный прогноз для Киевщины предупреждал о резких колебаниях погоды, однако новый период с 25 сентября по 1 октября оказался значительно спокойнее: максимум днем не превысит +19°, а осадки прогнозируют лишь в один из семи дней.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем в течение недели температура будет колебаться от +16° до +19°, а ночью воздух будет охлаждаться до +8°…+12°.

В пятницу, 25 сентября, в Киевской области ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до +17°, а ночью опустится до +8°. Осадков синоптики не прогнозируют.

В субботу, 26 сентября, погода будет малооблачной, столбики термометров днем поднимутся до +19° — это самый высокий показатель недели, ночью похолодает до +9°.

В воскресенье, 27 сентября, небо покроют облака с прояснениями, днем температура удержится на отметке +19°, ночью — +9°. Без осадков.

В понедельник, 28 сентября, облачность будет переменной, а дневная температура опустится до +16° — самого низкого уровня за неделю. Ночью +10°. Синоптики прогнозируют возможные осадки именно в этот день.

Во вторник, 29 сентября, ожидается облачно с прояснениями, днем воздух прогреется до +18°, ночью — до +12°, без осадков.

В среду, 30 сентября, погода останется облачной с прояснениями, днем +18°, ночью +11°. Осадков не прогнозируют.

В четверг, 1 октября, облачность станет малооблачной, днем +17°, ночью +11°, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет субота, 26 сентября, с максимумом +19°, а самым прохладным — понедельник, 28 сентября, когда днем будет лишь +16°. Общий перепад температур за неделю составит 3°, осадки же ожидаются только в понедельник.

Поскольку резких скачков температуры не прогнозируется, кардинально менять гардероб не нужно, однако в понедельник, 28 сентября, стоит взять с собой зонт из-за возможных осадков и быть внимательнее за рулем на мокрой дороге. Вечерами и ночью, когда температура опускается до +8°…+12°, синоптики советуют одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

Киевскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 23 по 29 сентября — ранее Politeka сообщала о более дождливом периоде для региона.

Также Politeka сообщала, что киевскую область накроет циклон: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 22 по 28 сентября.

Как сообщала Politeka, синоптики предупредили о дождях: прогноз погоды на неделю в Киевской области с 21 по 27 сентября.