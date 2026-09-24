Наличие официального бронирования от мобилизации не освобождает от правил воинского учета: если повестку вручили по процедуре — явиться в ТЦК и СП придется.

Бронирование и отсрочки с 1 октября меняются для военнообязанных, однако наличие действующего бронирования от мобилизации вовсе не дает права забыть о воинском учете. Если забронированному работнику вручили повестку с соблюдением всех процедур, он обязан явиться в ТЦК и СП.

За игнорирование вызова без документально подтвержденных уважительных причин предусмотрена административная ответственность, а полиция может осуществить админзадержание. Поэтому наличие бронирования не освобождает от этой обязанности. Об этом пишет «Судебно-юридическая газета», на которую ссылается ТСН.

Означает ли повестка автоматическую мобилизацию

Паниковать не стоит. Сам факт получения вызова не означает, что человека с бронированием сразу мобилизуют. Обычно визит в ТЦК нужен для сверки учетных данных, переоформления документов или решения других формальностей.

Отдельного внимания заслуживают повестки, которые отправляют по почте. Мнение о том, что отказ от конверта автоматически делает повестку неврученной, — ошибочное. Если почтовый оператор ставит отметку о вашем отказе забрать конверт или указывает, что вас нет по указанному адресу, этого достаточно, чтобы вы считались оповещенными.

Что грозит за игнорирование вызова

В Винницком областном ТЦК пояснили: человек, который без документально подтвержденных уважительных причин игнорирует вызов, нарушает мобилизационное законодательство. Такого человека ждет административная ответственность.

Также военкоматы имеют право передать информацию о нарушителе в систему МВД. Дальше за дело берется полиция, которая может осуществить административное задержание и принудительно доставить мужчину в ТЦК. Однако не стоит путать эту процедуру с полноценным криминальным розыском.

Могут ли за это лишить бронирования

Неявка в военкомат по требованию или попадание в базу полиции для админзадержания не означает, что вашу отсрочку мгновенно отменят. Однако это создаст проблемы в будущем.

Действующие правила требуют, чтобы на момент оформления или продления бронирования человек не находился в розыске. Поэтому игнорировать ТЦК из-за наличия бронирования не стоит — его могут просто не продлить из-за этого.

Что делать, если не можете прийти в указанный день

Если произошла непредвиденная ситуация и вы объективно не можете явиться в указанный день по уважительным причинам, об этом следует обязательно проинформировать ТЦК и СП, придерживаясь официальной процедуры.

Военный юрист Зорян Павлив напоминает: группа оповещения ТЦК без сотрудников полиции не имеет полномочий задерживать граждан без военно-учетных документов — поездка в военкомат возможна только добровольно. Если же патруль с правоохранителями пытается осуществить силовое задержание, нужно требовать официальный протокол задержания, сообщить о вызове адвоката и не подписывать повестку или другие бумаги до его приезда.

Военнообязанным, которые имеют или только оформляют отсрочку или бронирование, следует сразу сообщить об этом патрулю, подчеркнув обновление данных и отсутствие оснований для ограничения свободы.

Ранее Politeka сообщала, критерии бронирования изменили, кто получил шанс на отсрочку.

Также Politeka сообщала, когда повестку и запись о розыске признают незаконными.