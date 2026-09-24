По состоянию на утро 24 сентября из-за российских атак на энергетику и сложных погодных условий обесточены потребители в 11 областях Украины.

Отключение света в Украине из-за атак РФ на энергетическую инфраструктуру за сутки расширилось — теперь к российским ударам добавилась непогода, и по состоянию на утро 24 сентября новых обесточенных потребителей зафиксировали уже в 11 областях.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на НЭК «Укрэнерго» в Facebook. Энергетики подчеркивают: восстановительные работы уже начаты везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, однако в части областей погодные условия остаются сложными.

Где произошли обесточивания из-за непогоды

Из-за неблагоприятных погодных условий — ливней и сильных порывов ветра — на утро полностью или частично обесточены более 600 населенных пунктов в восьми областях: Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской и Черниговской.

Ремонтные бригады облэнерго уже занимаются восстановлением поврежденных воздушных линий электропередачи. По данным «Укрэнерго», в части регионов дождь и ветер до сих пор не стихают, что усложняет работы на линиях.

Где обесточивания из-за российских атак

Отдельно из-за новых российских ударов по энергетической инфраструктуре на утро 24 сентября фиксируют обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Одесской и Винницкой областях.

Энергетики начали восстановительные работы везде, где это безопасно. Часть областей, в частности Сумская, Харьковская, Запорожская и Днепропетровская, одновременно оказались и в зоне ударов, и в зоне непогоды — там ситуация самая тяжелая.

Потребление растет, энергетики просят экономить

Потребление электричества по состоянию на 9:30 четверга на 1,8% превышает уровень предыдущего дня. Причиной является облачная погода и дождь почти на всей территории Украины, которые обусловливают низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

Учитывая погодные условия, «Укрэнерго» советует экономно потреблять электроэнергию с 10:00 до 22:00. В то же время в Украине 24 сентября применение графиков отключения света не прогнозируется.

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