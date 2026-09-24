Из-за аварийных ремонтных работ на водопроводе в Запорожье с 22:00 23 сентября временно прекратят водоснабжение ряда предприятий на улице Южное шоссе и следственного изолятора на улице Верхней. Об этом сообщили в КП «Водоканал».

Отключение воды в Запорожье на этот раз затронет промышленную зону — из-за аварийных ремонтных работ на водопроводе с 22:00 без водоснабжения останется ряд предприятий на Южном шоссе и следственный изолятор на улице Верхней. Об этом сообщает городской портал «ЗаБор» со ссылкой на КП «Водоканал».

Что известно об аварии

Аварийные работы коммунальщики будут проводить на водопроводе Ду-800 мм по адресу: улица Южное шоссе, 8. Они начнутся в 22:00 в среду, 23 сентября, и продлятся до полного завершения — точное время восстановления подачи воды в водоканале на момент публикации не называли.

Какие предприятия останутся без воды

Без водоснабжения окажется более двух десятков адресов. Полный перечень, обнародованный КП «Водоканал», выглядит так:

Южное шоссе, 6а — «Запоріженергочормет»;

Южное шоссе, 9 — «Електроапаратний завод»;

Южное шоссе, 13 — троллейбусный парк;

Южное шоссе, 14 — ТОВ «ПРІМАРІУС»;

Южное шоссе, 15 — АТ «ЗАЛК»;

Южное шоссе, 19 — АЗС;

Южное шоссе, 32 — ТОВ «РФА ЕКОТРЕЙД», ТОВ «ПРАКТИК, ЛтД Ко», ТОВ «ТРІАДА ЛТД КО»;

Южное шоссе, 48 — ТОВ «ЛІТО»;

Южное шоссе, 50 — ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ ЕКО ГРАД»;

Южное шоссе, 52 — ТОВ «ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ», АТ «Запоріжгаз»;

Южное шоссе, 56 — ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»;

Южное шоссе, 57 — СТО;

Южное шоссе, 59 — ТОВ «ФЕРРОКС»;

Южное шоссе, 59а — газовая заправка;

Южное шоссе, 59б — ТОВ «Торговий будинок "Енергоекспорт"»;

Южное шоссе, 61 — ТОВ «МІКРО ПАУДЕР УКРАЇНА»;

Южное шоссе, 63 — фирма «МЕХАНІЗАТОР»;

Южное шоссе, 68 — фирма «АЛЕКО-СЕРВІС».

Отдельно отключение затронет следственный изолятор на улице Верхней, 2.

Когда восстановят водоснабжение

В КП «Водоканал» отмечают, что подачу воды возобновят сразу после завершения аварийных работ. Предприятиям и учреждениям рекомендуют заранее позаботиться о запасах воды, поскольку точного времени завершения ремонта коммунальщики не называли.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Запорожье 18 сентября: коммунальщики назвали, какие дома остались без водоснабжения.

Также Politeka сообщала, отключение воды в Запорожье 17 сентября: названы адреса, которые остались без водоснабжения.