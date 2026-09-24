Отключение воды в Запорожье на этот раз затронет промышленную зону — из-за аварийных ремонтных работ на водопроводе с 22:00 без водоснабжения останется ряд предприятий на Южном шоссе и следственный изолятор на улице Верхней. Об этом сообщает городской портал «ЗаБор» со ссылкой на КП «Водоканал».
Что известно об аварии
Аварийные работы коммунальщики будут проводить на водопроводе Ду-800 мм по адресу: улица Южное шоссе, 8. Они начнутся в 22:00 в среду, 23 сентября, и продлятся до полного завершения — точное время восстановления подачи воды в водоканале на момент публикации не называли.
Какие предприятия останутся без воды
Без водоснабжения окажется более двух десятков адресов. Полный перечень, обнародованный КП «Водоканал», выглядит так:
- Южное шоссе, 6а — «Запоріженергочормет»;
- Южное шоссе, 9 — «Електроапаратний завод»;
- Южное шоссе, 13 — троллейбусный парк;
- Южное шоссе, 14 — ТОВ «ПРІМАРІУС»;
- Южное шоссе, 15 — АТ «ЗАЛК»;
- Южное шоссе, 19 — АЗС;
- Южное шоссе, 32 — ТОВ «РФА ЕКОТРЕЙД», ТОВ «ПРАКТИК, ЛтД Ко», ТОВ «ТРІАДА ЛТД КО»;
- Южное шоссе, 48 — ТОВ «ЛІТО»;
- Южное шоссе, 50 — ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯ ЕКО ГРАД»;
- Южное шоссе, 52 — ТОВ «ЗАПОРІЖСПЕЦТРАНСГАЗ», АТ «Запоріжгаз»;
- Южное шоссе, 56 — ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»;
- Южное шоссе, 57 — СТО;
- Южное шоссе, 59 — ТОВ «ФЕРРОКС»;
- Южное шоссе, 59а — газовая заправка;
- Южное шоссе, 59б — ТОВ «Торговий будинок "Енергоекспорт"»;
- Южное шоссе, 61 — ТОВ «МІКРО ПАУДЕР УКРАЇНА»;
- Южное шоссе, 63 — фирма «МЕХАНІЗАТОР»;
- Южное шоссе, 68 — фирма «АЛЕКО-СЕРВІС».
Отдельно отключение затронет следственный изолятор на улице Верхней, 2.
Когда восстановят водоснабжение
В КП «Водоканал» отмечают, что подачу воды возобновят сразу после завершения аварийных работ. Предприятиям и учреждениям рекомендуют заранее позаботиться о запасах воды, поскольку точного времени завершения ремонта коммунальщики не называли.
Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Запорожье 18 сентября: коммунальщики назвали, какие дома остались без водоснабжения.
Также Politeka сообщала, отключение воды в Запорожье 17 сентября: названы адреса, которые остались без водоснабжения.