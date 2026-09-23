Статус «призывник» в «Резерв+» не дает мужчинам до 25 лет абсолютной защиты от мобилизации, даже несмотря на новые критерии бронирования в Украине.

Бронирование в Украине получило новые критерии, однако для мужчин до 25 лет этот механизм до сих пор не закрывает «серую зону». В день 25-летия они автоматически становятся военнообязанными, а территориальный центр комплектования может провести мобилизационные мероприятия быстрее, чем работодатель успеет подать заявку на бронирование.

О разрыве между статусами пишет Судебно-юридическая газета: судебных дел вокруг мужчин, которые «выпадают» из защиты именно в возрасте 23–25 лет, становится все больше. Проблема в том, что призывника до 25 лет невозможно забронировать через «Дію» — экономическое бронирование рассчитано только на военнообязанных.

Основанием для автоматической смены статуса является статья 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе»: достижение 25-летнего возраста — самостоятельное, прямое и автоматическое основание для получения статуса военнообязанного. Адвокат Дина Дрижакова подчеркивает, что «Резерв+» и реестр «Оберіг» — это лишь информационно-коммуникационные системы, а задержка обновления данных не отменяет императивного требования закона.

Статус «призывник» не защищает от ТЦК

Немало мужчин ошибочно полагают, что пока в приложении отображается статус «призывник», мобилизация им не грозит. На самом деле суды указывают: электронный документ не является источником права. Если человеку исполнилось 25 лет, он является военнообязанным с момента наступления даты рождения, даже если утром «Резерв+» еще показывает «призывник».

Поэтому выиграть суд лишь на основании того, что «в приложении статус изменился в 15:00, а остановили в 9:00», невозможно — такой подход, в частности, подтверждает практика Харьковского окружного административного суда. ТЦК и СП в таких случаях руководствуются паспортными данными и фактическим возрастом человека, а не записью в приложении.

Почему бронирование не устраняет проблему

Ключевая коллизия — в самой процедуре. Работодатель не может забронировать призывника, поскольку бронирование доступно только для военнообязанных. А как только работнику исполняется 25 лет, ТЦК может провести мобилизационные мероприятия раньше, чем предприятие успеет перевести человека на воинский учет и подать списки. Образуется разрыв во времени, который и называют «серой зоной».

Что советует адвокат мужчинам до 25 лет

Чтобы не оказаться в «серой зоне», юристы советуют готовить основания для отсрочки или бронирования заранее, а не в день 25-летия.

Соискателям образования — проверить, что сведения о последовательном уровне образования внесены в ЕГЭБО и отображаются в электронных реестрах до 25-летия.

Работникам критических предприятий — работодатель должен заранее спланировать перевод на учет военнообязанных и подачу заявок на бронирование.

Контракт или служба гражданской защиты сами по себе не дают автоматического иммунитета от призыва, если после 25 лет не оформлена отсрочка или бронирование.

Регулярно проверять сведения в «Обереге» и вовремя обновлять данные, чтобы не было ошибочного статуса «в розыске».

Что меняется в день 25-летия

После 25 лет мужчина обязан выполнять обязанности военнообязанного: пройти военно-врачебную комиссию по направлению ТЦК и иметь актуальный военно-учетный документ. Неявка по направлению может стать основанием для административной ответственности по статье 210 КУоАП со штрафом от 17 000 до 25 500 гривен.

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