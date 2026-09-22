С 1 октября украинцы могут увидеть обновленные начисления в платежках за коммунальные услуги. Регуляторы завершают анализ расчетов предприятий, а в правительстве заверяют, что резких скачков не будет.

Тарифы на воду в Кировоградской области также находятся в стадии пересмотра, а в целом с 1 октября украинцы могут увидеть обновленные начисления за коммунальные услуги. Как сообщает «Первый бизнесовый», регуляторы завершают анализ расчетов, поданных предприятиями отрасли, — в них учтены подорожание энергоресурсов, ремонт сетей и восстановление инфраструктуры.

Что могут пересмотреть в тарифах

В сфере электроэнергии рассматривают обновление тарифной модели для населения. Энергокомпании подчеркивают, что расходы на поддержку сетей и закупку ресурса выросли, поэтому вопрос пересмотра тарифов остается актуальным. Окончательное решение будет зависеть от финансовых показателей рынка и объемов государственной компенсации.

Газ для бытовых потребителей пока остается по фиксированной цене. В то же время операторы газораспределительных сетей подали заявки на пересмотр тарифов на распределение, объясняя это ростом расходов на содержание инфраструктуры и ремонт оборудования. НКРЭКУ анализирует эти расчеты и может принять решение уже в ближайшее время.

В водоснабжении и водоотведении изменения коснутся тех предприятий, которые доказали необходимость пересмотра тарифов из-за подорожания электроэнергии, топлива и материалов. Часть компаний уже получила согласование регулятора, остальные проходят финальную проверку.

Главная задача регуляторов, отмечают в издании, — удержать баланс между финансовой стабильностью коммунальных предприятий и возможностью граждан оплачивать услуги. Для социально уязвимых групп правительство обещает расширить программы субсидий и адресной поддержки.

Кто может рассчитывать на субсидию

Если после возможного пересмотра тарифов платежка станет неподъемной, самый простой способ снизить расходы — оформить жилищную субсидию. Ее предоставляют семьям, у которых расходы на коммуналку превышают определенную долю совокупного дохода. Оформить помощь можно онлайн через «Дію», на портале Пенсионного фонда или лично в сервисном центре ПФУ.

Как проверить правильность начислений

После получения обновленной платежки стоит сверить тариф с действующим решением регулятора или органа местного самоуправления. Если сумма кажется завышенной, обратитесь к своему поставщику услуги с письменным заявлением о перерасчете — поставщик обязан ответить в установленный срок.

Ранее Politeka сообщала, в Полтаве тарифы водоканала выросли в 2,5 раза.