В приложении "Дія" появился новый выпуск военных облигаций "Симеиз". Приобрести одну облигацию можно от 1003,3 грн, заявленная доходность — от 15%, а выплата запланирована на 15 сентября 2027 года.

Отопительный сезон в Сумской области уже на пороге, а тем временем в "Дія" появилась новая военная облигация "Симеиз": приобрести ее можно от 1003,3 грн с заявленной доходностью от 15%, а выплата запланирована на 15 сентября 2027 года.

О новом выпуске сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный Telegram-канал "Дії". Военные облигации — это государственные ценные бумаги, поэтому украинцы могут вложить деньги в ценные бумаги государства и получить доход по истечении срока их обращения.

Сколько стоит облигация "Симеиз"

Минимальная сумма вложения — около 1003 грн за одну облигацию. Заявленная доходность нового выпуска составляет от 15%, а дата выплаты — 15 сентября 2027 года.

Важно понимать: 15% — это показатель доходности облигации, а не сумма, которую автоматически добавляют к цене покупки. Фактический финансовый результат зависит от условий конкретного выпуска и цены, по которой инвестор приобрел ценную бумагу. Инвестор, покупающий облигацию, соглашается держать вложение до указанной даты или может продать ее раньше на условиях своего посредника.

Как купить "Симеиз" в "Дія"

Чтобы приобрести военную облигацию, нужно открыть приложение "Дія", перейти в раздел "Военные облигации", выбрать "Симеиз", партнера и количество облигаций. После этого следует подтвердить операцию и провести оплату.

Таким образом можно приобрести не одну, а несколько облигаций — в зависимости от суммы, которую человек готов инвестировать. Минимальная сумма вложения, согласно сообщению "Дії", составляет около 1003 грн за одну облигацию.

Сколько украинцы уже вложили в военные облигации

По данным "Дії", через приложение украинцы уже приобрели более 34,4 млн военных облигаций. Общая сумма таких инвестиций превысила 35,7 млрд грн.

Минфин отмечает, что привлеченные через военные облигации средства используются для финансирования потребностей государства и Сил обороны Украины. Для инвестора это одновременно возможность получить гарантированный государством доход на условиях конкретного выпуска.

Что проверить перед покупкой

Перед приобретением стоит проверить срок погашения, доходность и условия приобретения у выбранного партнера. Для военных облигаций в "Дії" установлена отдельная комиссия — 0,2% от суммы операции; изменения вступили в силу в апреле 2026 года.

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