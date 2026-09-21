Начало отопительного сезона в Киеве в 2026 году пока не имеет точной даты: решение о подаче тепла в дома будут принимать в зависимости от температуры воздуха и состояния энергосистемы. Столица тем временем готовит резервные источники тепла и воды на случай новых атак на энергетику.

Подготовка Киева к отопительному сезону в этом году идёт с учётом риска новых атак на энергетическую инфраструктуру: город параллельно наращивает резервную генерацию, ремонтирует сети и готовит запасные источники тепла и воды.

Традиционно подачу тепла в столице начинают, когда среднесуточная температура воздуха в течение трёх суток подряд держится на уровне +8 °C или ниже. Такой подход применяли и в предыдущие годы, поэтому ориентир этой осенью не изменился.

Главное направление подготовки — когенерационные установки, которые одновременно производят электроэнергию и тепло. По данным КГГА, до конца 2026 года Киев планирует получить около 200 МВт когенерационных мощностей, из которых 57,6 МВт уже подают электроэнергию в общую сеть.

Для систем водоснабжения создают отдельный резерв. В городе уже построили три дизельные электростанции суммарной мощностью 16,7 МВт, а в целом планируют около 40 МВт резерва, чтобы больницы и жилой сектор не оставались без воды даже при отключениях.

Самая сложная задача — резервное теплоснабжение. Чтобы полностью компенсировать мощности киевских ТЭЦ, необходимо около 2,1 ГВт. Город уже законтрактовал оборудование и начал работы на объектах общей мощностью более 1000 МВт, ещё над 564 МВт работает Агентство восстановления. Эти объекты не должны заменить централизованное отопление — их задача создать резерв на случай повреждения основных источников тепла.

Когда именно дадут тепло

Как сообщает Life.Київ, если осенью температура быстро снизится и среднесуточный показатель в течение трёх дней будет не выше +8 °C, город сможет принять решение о старте отопления. В то же время если сентябрь и октябрь останутся тёплыми, начало отопительного сезона в Киеве в 2026 году могут отложить.

Социальные объекты — больницы, школы, детсады — традиционно подключают к отоплению раньше жилых домов, по отдельным заявкам и с учётом потребностей.

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