Эта неделя для Дев обещает быть насыщенной и немного хаотичной, поэтому главная задача — не терять гибкости. Прогноз на этот период опубликовало издание Horoscope.com, и астрологи советуют Девам сохранять спокойствие даже тогда, когда дела вокруг меняются быстрее, чем хотелось бы.

Работа и финансы

В начале недели придется одновременно держать в голове несколько дел — и именно здесь проявится ваша природная способность организовывать хаос. Вы справитесь легче, чем кажется на первый взгляд, и коллеги оценят вашу выдержку. В середине недели появится возможность начать что-то новое — проект, идею или направление, которое давно откладывали. Не бойтесь браться за это именно сейчас: энергетика способствует свежим начинаниям. Ближе к четвергу стоит обсудить совместные финансовые планы с партнером или коллегой — если речь идет о крупной покупке или инвестиции, это удачный момент для совместного решения.

Отношения

В отношениях на этой неделе Девам станет легче находить компромисс, даже если ситуация вокруг кажется запутанной. Партнер оценит вашу способность не паниковать и держать ситуацию под контролем. Если планируете крупную совместную покупку или решение, касающееся двоих, обсуждение стоит провести не в одиночку, а вместе — так проще договориться и избежать недопонимания. В дружеском кругу тоже стоит проявить гибкость: кто-то из близких может изменить планы в последний момент, и лучше отнестись к этому с пониманием.

Здоровье и энергия

Из-за насыщенного графика энергия будет расходоваться неравномерно, поэтому стоит осознанно планировать паузы для отдыха. Лучше всего вы будете себя чувствовать, если будете чередовать активность с коротким отдыхом, а не пытаться сделать всё сразу. К концу недели возможна легкая усталость из-за накопившейся суеты — это нормальный сигнал замедлиться, пересмотреть расписание и оставить время на сон и восстановление.

Лучшие дни недели

Вторник станет днем, когда ваша выдержка и спокойствие наконец принесут ощутимый результат — сложные моменты решатся легче, чем ожидалось. Среда благоприятна для стартов: если есть идея или проект, который давно ждет начала, именно этот день подходит лучше всего. Четверг удачен для важных совместных решений, особенно если речь идет о финансах или покупках с партнером. А вот в пятницу лучше не спешить с окончательными выводами — неуверенность может сбить с курса, поэтому решение стоит отложить до выходных, когда ситуация станет понятнее.