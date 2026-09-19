Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 20 по 26 сентября показывает стремительное падение температуры: если в воскресенье, 20 сентября, воздух прогреется до +23°, то уже в четверг, 24 сентября, максимум составит лишь +13°. Синоптики также предупреждают о возможных осадках тремя днями недели.

дожди и холода в регионе на прошлой неделе стали предвестником нового снижения температуры: теперь синоптики прогнозируют еще один резкий спад столбиков термометров в Киевской области с 20 по 26 сентября.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели будет колебаться от +13° до +23°.

Неделя начнется самым теплым днем: в воскресенье, 20 сентября, днем воздух прогреется до +23°, а ночью столбики термометров не опустятся ниже +13°. Небо останется малооблачным, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 21 сентября, температура резко пойдет на спад: днем и ночью воздух будет держаться на отметке +16°. Небо затянут облака, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

Во вторник, 22 сентября, днем столбики термометров удержатся на уровне +16°, а ночью опустятся до +10°. Облачность станет малой, однако осадки также не исключены.

Среда, 23 сентября, принесет дальнейшее охлаждение: днем ожидается +15°, ночью — до +8°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

Самым холодным днем недели станет четверг, 24 сентября: днем воздух прогреется лишь до +13°, ночью — до +9°. Облачная погода будет сопровождаться возможными осадками.

В пятницу, 25 сентября, температура начнет возвращаться к привычным осенним отметкам: днем +18°, ночью — +8°. Облачность будет переменчивой, осадков не прогнозируют.

Завершится неделя в субботу, 26 сентября, малооблачной погодой без осадков: днем воздух прогреется до +19°, ночью — до +10°.

Итак, самым теплым днем недели в Киевской области станет воскресенье, 20 сентября, с максимумом +23°, а самым прохладным — четверг, 24 сентября, когда днем будет лишь +13°. Перепад температур за неделю достигнет 10°. Осадки синоптики прогнозируют в понедельник, 21 сентября, вторник, 22 сентября, и четверг, 24 сентября.

Из-за резкого снижения температуры на 10° в течение недели стоит заранее подготовить теплую одежду, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками — понедельник, вторник и четверг — не забывайте о зонте и будьте осторожны за рулем из-за мокрой дороги.

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