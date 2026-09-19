Мобилизация в Украине продолжается, и у водителей всё чаще возникают вопросы о полномочиях ТЦК при остановке транспорта вне блокпостов. Юристы дали чёткий ответ, кто именно имеет законное право тормозить авто на трассе.

Мобилизация в Украине и проверка военно-учётных документов вызывают всё больше споров между водителями и работниками ТЦК. Особую остроту приобретает вопрос, имеют ли право представители территориальных центров комплектования самостоятельно останавливать автомобили на обычных участках дороги. Юристы дали чёткий ответ.

Согласно действующему законодательству, право останавливать транспортные средства принадлежит исключительно органам Национальной полиции. Ни один нормативно-правовой акт не наделяет представителей ТЦК полномочиями самостоятельно осуществлять принудительную остановку авто вне специально оборудованных мест.

Каким законом это регулируется

Это чётко следует из Закона Украины "О Национальной полиции", в частности из статьи 35, которая определяет исчерпывающий перечень оснований для остановки транспортного средства. Также действует постановление Кабинета Министров № 1456 от 29 декабря 2021 года, которое утверждает Порядок проверки документов, вещей, транспортных средств и жилья во время военного положения.

Таким образом, законное требование об остановке автомобиля водителю имеет право подавать именно полицейский. Представители ТЦК такими полномочиями не наделены ни Законом "О воинской обязанности и военной службе", ни Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Что могут делать ТЦК, когда авто уже остановлено

Работники ТЦК и СП имеют право проверять только военно-учётные документы: военный билет, приписное свидетельство или временное удостоверение. Они должны сверять данные с электронным реестром "Оберіг" и вручать повестки. Но делать это они могут только тогда, когда автомобиль уже остановлен сотрудниками полиции.

Особая ситуация — на официально созданных блокпостах, которые образуются по решению военного командования вместе с военной администрацией. На таких блокпостах уполномоченные лица имеют право останавливать транспортные средства, проверять документы, проводить осмотр автомобилей, вещей и грузов, а также временно ограничивать движение транспорта и пешеходов.

Что делать, если авто останавливают вне блокпоста

Если водитель видит, что его останавливают люди в военной форме без сопровождения полиции на обычном участке дороги, юристы советуют чёткий и спокойный алгоритм действий. Сначала стоит уточнить, кто именно останавливает, и попросить служебные удостоверения: представители любых структур обязаны назвать должности, звания и предъявить документы. Для проверки военно-учётных документов у представителей ТЦК также должен быть при себе письменный приказ коменданта с указанием их фамилий.

Далее следует фиксировать события на аудио или видео, если это не мешает их работе и не разглашает позиции украинских сил. А если неизвестные люди в форме блокируют движение, оказывают психологическое давление или пытаются проникнуть в салон, необходимо немедленно вызвать полицию по номеру 102 для фиксации правонарушения.

Важно помнить: даже в составе совместной мобильной группы сигнал об остановке транспортного средства должен подавать именно работник полиции, а не военнослужащий ТЦК. Невыполнение же законного требования полицейского остановиться может повлечь административную ответственность.

Ранее Politeka сообщала, когда можно законно отказаться от повестки ТЦК.