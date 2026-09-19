В Минобороны объяснили, на каких условиях военные, которых ВЛК признала непригодными или пригодными только к службе в отдельных частях, могут заключить новый контракт. Само заключение об ограничениях или непригодности не означает автоматического отказа.

Решение ВЛК можно обжаловать в Украине, если военный считает, что осмотр провели неправильно. В то же время заключение военно-врачебной комиссии об ограниченной пригодности или даже полной непригодности к службе не означает, что путь к контракту закрыт, — в Министерстве обороны Украины объяснили, кто и на каких условиях может заключить новый мотивационный контракт.

Информацию о правилах заключения таких контрактов распространило издание «Трибун» со ссылкой на Минобороны. В ведомстве разделяют военных с медицинскими ограничениями на две категории, и для каждой действуют разные условия. Первая — военнослужащие, которых ВЛК признала пригодными только к службе в отдельных частях и подразделениях; вторая — отдельные военные и уволенные со службы лица, которых признали непригодными.

Где могут служить военные с медицинскими ограничениями

Те, кого признали пригодными только к службе в определённых частях и подразделениях, могут заключать контракт на общих основаниях. Речь, в частности, о службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, военных учебных заведениях, медицинских подразделениях, а также в подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны.

Правило распространяется на рядовой, сержантский, старшинский и офицерский состав — в том числе на мобилизованных, резервистов и призванных офицеров. Для контракта нужно заключение ВЛК о пригодности к соответствующему виду военной службы по контракту. Отдельно в ведомстве отмечают: официального статуса «ограниченно пригодный» в действующей системе уже нет — ВЛК определяет пригодность только к службе в конкретных частях, учреждениях и подразделениях.

Могут ли направить на боевую должность

Во время мобилизации и военного положения военнослужащего с такими медицинскими ограничениями могут назначить на должность боевого состава только при двух условиях: есть письменное согласие самого военнослужащего и есть ходатайство командира или начальника соответствующей воинской части.

В Минобороны подчёркивают: эти требования касаются именно назначения на боевую должность, они не лишают военнослужащего права заключить контракт.

Когда контракт доступен непригодным по ВЛК

Для людей, которых ВЛК признала непригодными к военной службе, условия строже. Во время военного положения контракт могут заключить отдельные мобилизованные, резервисты, офицеры по призыву и лица, которые уже были уволены со службы.

Человек должен быть гражданином Украины и не достичь предельного возраста службы, а заболевание, ранение, травма, контузия или увечье, из-за которых его признали непригодным, должны быть получены во время защиты Украины. Кроме того, последствием должна быть установленная инвалидность или частичная потеря трудоспособности без установления инвалидности.

Кому такой контракт недоступен

Возможность заключить контракт не распространяется на отдельные случаи, связанные с умственными, сенсорными или психологическими нарушениями, а также расстройствами психики и поведения.

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