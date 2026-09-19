Мобилизация в Украине продолжается: повестку военнообязанному могут вручить не только лично, но и отправить заказным письмом по почте. Юрист объяснил, чем обернется попытка избежать вызова, просто не забирая письмо из почтового отделения.

Правила ТЦК и повестки для военнообязанных снова вызвали немало вопросов. Речь идет о ситуации, когда мужчина получил письмо от ТЦК, но решил его просто не забирать с почты — и в этом его главная ошибка.

О том, почему игнорирование повестки — очень плохая идея, подробно рассказали юристы: ответы на самые распространенные вопросы собрал портал RadioTrek. Подробности приводит «Телеграф».

Как отправляют повестки по почте

Мобилизация в Украине имеет четкие правила оповещения. Летом 2025 года Кабинет министров утвердил порядок отправки повесток заказными письмами с описью вложения и уведомлением о вручении. В документе должны быть указаны данные военнообязанного, адрес, цель вызова, дата, время и место явки, а также подпись руководителя ТЦК.

Что происходит, если человека нет дома

Почтовый оператор обязан передать письмо адресату лично. Если человека нет дома, ему оставляют уведомление о необходимости забрать письмо в отделении. На то, чтобы получить письмо, у военнообязанного есть лишь несколько дней.

Почему игнорирование не освобождает от ответственности

Если человек так и не забирает письмо, документ возвращается отправителю — то есть в ТЦК — с соответствующей отметкой почты. Закон предусматривает: возвращенная повестка с такой отметкой может считаться надлежащим уведомлением человека о вызове в ТЦК.

Какие последствия грозят

Дальше игнорирование уведомления не проходит бесследно. В зависимости от обстоятельств может идти речь об административной ответственности, а при умышленном уклонении от мобилизации — и об уголовной.

Что делать, если пришло уведомление о письме

Юристы советуют не прятаться от почтовых уведомлений: даже если письмо пришло на старый адрес, лучше выяснить его содержание. Явка по вызову ТЦК в указанное в документе время позволяет избежать автоматического признания повестки врученной и дальнейших санкций.

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