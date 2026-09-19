В 2026 году Пенсионный фонд Украины назначает отдельным категориям граждан государственную пенсию в размере не менее 30% от денежного обеспечения или заработной платы. Речь идет о выплатах семьям военнослужащих, потерявших кормильца.

Военная пенсия в Украине имеет ряд отдельных гарантий, среди которых — государственная пенсия в размере не менее 30% от денежного обеспечения или заработной платы умершего. Ее назначают нетрудоспособным членам семьи военнослужащего, который погиб или умер.

Как объясняют в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области, начисления проводят в соответствии с законом «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Гарантированный минимум в 30% применяют, когда смерть или гибель произошла из-за несчастного случая либо гражданской болезни, не связанной напрямую с исполнением обязанностей военной службы.

Такую пенсию по потере кормильца выплачивают каждому нетрудоспособному члену семьи. Прежде всего право на нее имеют дети: несовершеннолетние (до 18 лет), молодежь в возрасте от 18 до 23 лет, которая учится на дневной форме, а также дети-сироты — до 23 лет независимо от того, продолжают ли они обучение.

Если же военный погиб во время исполнения служебных обязанностей, в том числе в боевых действиях, размер выплат существенно возрастает. В таком случае государство выплачивает 70% от денежного обеспечения (но не менее 12 810 гривен) родителям, жене или мужу либо одному ребенку. Если же в семье двое или более детей, каждому выплачивают по 50% (но не менее 10 020 гривен на ребенка).

Как оформить выплату

Процедура зависит от того, получал ли военнослужащий пенсию при жизни. Если он был действующим военным и пенсию еще не получал, документы подают через уполномоченное подразделение силового ведомства — Минобороны, МВД, СБУ и т.д. Если кормилец уже находился на пенсионном учете, заявление подают непосредственно в любой сервисный центр ПФУ. За несовершеннолетних детей обращается законный представитель — мать, отец или опекун.

Ключевым фактором для определения размера — 30% или 70% — является формулировка в справке военно-врачебной комиссии (ВВК) и акте расследования причин смерти. Если в документе указано «гибель при защите Родины» или «исполнение обязанностей военной службы», применяют максимальную ставку. Запись «прохождение военной службы» без привязки к боевой задаче означает минимальные 30%. Решение ВВК родственники могут обжаловать в центральной комиссии или в суде.

Своевременный сбор документов и четкое понимание юридических оснований причин гибели позволяет семьям получить полный объем помощи, гарантированный государством.

Ранее Politeka сообщала, доплата к пенсии в Украине: в ПФУ рассказали, кто может увеличить выплаты уже сейчас.

Также Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области: в ПФУ рассказали, кто получит больше выплат.