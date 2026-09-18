Денежная помощь в 2000 гривен предусмотрена украинцам в возрасте от 40 лет на комплексное медицинское обследование по программе «Скрининг здоровья 40+».

Денежная помощь в 2000 гривен на комплексное медицинское обследование доступна украинцам в возрасте от 40 лет уже сейчас — государство запустило национальную программу «Скрининг здоровья 40+», которая будет действовать в течение всего 2027 года.

На финансирование программы в проекте госбюджета на 2027 год заложено 10 миллиардов гривен. Цель — раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа, а также оценка психоэмоционального состояния граждан.

Что входит в пакет обследований

На прохождение чекапа государство выделяет фиксированную сумму — 2000 гривен на одного человека. Обследование полностью бесплатное, длится от 60 до 90 минут и проводится за один визит в выбранную клинику.

В медицинский пакет входят: первичный осмотр и анкетирование с измерением индекса массы тела, контроль артериального давления и частоты сердечных сокращений, электрокардиограмма (ЭКГ), а также лабораторная диагностика — липидограмма (холестерин и его фракции), анализ на гликированный гемоглобин для выявления преддиабета и диабета, анализ на креатинин и общий анализ мочи по показаниям.

Отдельный этап — психологический скрининг: оценка уровня стресса, тревожности и депрессивных состояний. Завершается все финальной консультацией врача с анализом результатов и, при необходимости, направлением к профильным специалистам.

Как оформить денежную помощь

Воспользоваться программой можно в любой момент после достижения 40-летия. Алгоритм простой:

На 30-й день после 40-летия (или позже для тех, кому уже исполнилось 40+) в приложении «Дія» появится соответствующее уведомление. Заявку подают через меню Сервисы → Помощь от государства → Скрининг здоровья.

Те, кто не пользуется смартфоном, могут обратиться лично в ближайший ЦНАП.

В течение 7 дней на специальную виртуальную карту Дія будет зачислена субсидия 2000 гривен.

Обследование можно пройти в любой государственной, коммунальной или частной клинике, которая сотрудничает с НСЗУ по этой программе. Перечень больниц доступен на официальном Портале скрининга МОЗ. Важно: оформленная декларация с семейным врачом для участия не обязательна.

С момента зачисления денег на карту есть ровно 60 дней, чтобы записаться в клинику и пройти осмотр. Если не воспользоваться услугой вовремя, 2000 гривен автоматически вернутся в госбюджет.