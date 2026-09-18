Грошова допомога у 2000 гривень передбачена українцям віком від 40 років на комплексне медичне обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+».

Грошова допомога у 2000 гривень на комплексне медичне обстеження доступна українцям віком від 40 років уже зараз — держава запустила національну програму «Скринінг здоров'я 40+», яка діятиме протягом усього 2027 року.

На фінансування програми в проєкті державного бюджету на 2027 рік закладено 10 мільярдів гривень. Мета — раннє виявлення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету 2 типу, а також оцінка психоемоційного стану громадян.

Що входить до пакета обстежень

На проходження чекапу держава виділяє фіксовану суму — 2000 гривень на одну людину. Обстеження повністю безоплатне, триває від 60 до 90 хвилин і проводиться за один візит до обраної клініки.

До медичного пакета входять: первинний огляд та анкетування з вимірюванням індексу маси тіла, контроль артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, електрокардіограма (ЕКГ), а також лабораторна діагностика — ліпідограма (холестерин та його фракції), аналіз на глікований гемоглобін для виявлення преддіабету й діабету, аналіз на креатинін та загальний аналіз сечі за показаннями.

Окремий етап — психологічний скринінг: оцінка рівня стресу, тривожності та депресивних станів. Завершується все фінальною консультацією лікаря з аналізом результатів і, за потреби, направленням до профільних спеціалістів.

Як оформити грошову допомогу

Скористатися програмою можна в будь-який момент після досягнення 40-річчя. Алгоритм простий:

На 30-й день після 40-річчя (або пізніше для тих, кому вже виповнилося 40+) у застосунку «Дія» з'явиться відповідне сповіщення. Заявку подають через меню Сервіси → Допомога від держави → Скринінг здоров'я.

Ті, хто не користується смартфоном, можуть звернутися особисто до найближчого ЦНАПу.

Протягом 7 днів на спеціальну віртуальну Дія.Картку буде зараховано субсидію 2000 гривень.

Обстеження можна пройти в будь-якій державній, комунальній або приватній клініці, яка співпрацює з НСЗУ за цією програмою. Перелік лікарень доступний на офіційному Порталі скринінгу МОЗ. Важливо: укладена декларація з сімейним лікарем для участі не обов'язкова.

З моменту зарахування коштів на картку є рівно 60 днів, щоб записатися до клініки й пройти огляд. Якщо не скористатися послугою вчасно, 2000 гривень автоматично повернуться до держбюджету.