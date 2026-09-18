Зарплати вчителів в Україні зміняться після переходу на нову систему оплати праці — МОН роз'яснило, скільки нараховуватимуть педагогам і які надбавки збережуться.

Зарплати вчителів в Україні зростають після переходу на нову систему оплати праці — Міністерство освіти і науки роз'яснило, як тепер формується сума і від чого залежить її кінцевий розмір.

За новими правилами зарплата вчителів шкіл становитиме від 16,6 до 37 тисяч гривень нарахованими — або від 12,8 до 28,5 тисячі гривень після сплати податків. Конкретна сума залежить від кваліфікації, педагогічного стажу, навантаження та додаткової роботи.

У МОН наголошують: підвищення з 1 вересня — це не окрема надбавка у 20%. Збільшується сам посадовий оклад, тобто зростає база, від якої обчислюються інші надбавки та доплати. Тому два педагоги на однаковій посаді можуть отримувати різні суми.

Доплата у 2600 гривень не зникає, а стає частиною посадового окладу — гарантованої частини зарплати. Раніше її виплачували лише на період воєнного стану, тепер ця сума залишиться у складі окладу і після його завершення. Окрема доплата 2600 гривень зберігається для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях.

Надбавка за престижність педагогічної праці збережена. Для вчителів закладів загальної середньої освіти вона становитиме від 20% до 30% посадового окладу, для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів — від 25% до 30%, для інших закладів освіти — від 5% до 30%. Мінімальний поріг для шкіл — 20%.

Як не втратити в зарплаті

Уряд передбачив гарантію: якщо через нові умови зарплата педагога без премій виявиться нижчою, ніж до переходу, працівникові виплатять різницю між попереднім і новим розміром. Це прописано у постанові Кабміну від 31.08.2026 №1078. Сума може змінюватися лише тоді, коли змінюються навантаження, кількість годин чи обсяг додаткової роботи.

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