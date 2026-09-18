Куряче філе, запечене в солодко-пряному соусі барбекю, — це соковита вечеря на швидку руку: лише шість інгредієнтів і близько пів години часу.

Курку у вершковому соусі ми вже публікували — а куряче філе в барбекю-соусі готується ще простіше. Це ніжне м'ясо, яке спершу швидко маринується в солодко-пряному соусі, а потім запікається в духовці до соковитості. У результаті виходить страва з мінімальним набором продуктів, яка щоразу вдається однаково смачною.

Інгредієнти для курячого філе в барбекю-соусі

На 4 порції знадобляться:

4 великі курячі філе без шкіри та кісток (приблизно 900 г загалом);

240 мл соусу барбекю;

1 чайна ложка часникового порошку;

1 чайна ложка копченої паприки;

1/2 чайної ложки солі;

1/2 чайної ложки меленого чорного перцю.

Як приготувати куряче філе: покроково

1. Розігрійте духовку до 200 °C. У великій мисці змішайте віночком соус барбекю, часниковий порошок, копчену паприку, сіль і мелений перець.

2. Покладіть куряче філе в миску, перемішайте щипцями, щоб кожен шматок був повністю покритий соусом, і залиште маринуватися, поки духовка нагрівається.

3. Викладіть філе в один шар у велику форму для запікання (приблизно 23×33 см) і полийте зверху залишками соусу.

4. Запікайте без кришки 25 хвилин або доти, доки температура в найтовщій частині філе не сягне 74 °C — перевіряйте кухонним термометром.

5. Дістаньте страву з духовки, накрийте фольгою і дайте відпочити 5–10 хвилин.

6. Полийте м'ясо соусом, що зібрався на дні форми, наріжте куряче філе скибочками і подавайте з гарніром.

Найсмачніше таке куряче філе смакує одразу після запікання — соус знизу можна викласти ложкою на рис або броколі. Залишки зберігайте в герметичному контейнері в холодильнику до 5 днів, а якщо хочете заморозити — остудіть повністю та тримайте цілі курячі філе до 3 місяців.

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