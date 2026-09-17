Ціни на огірки в Україні показали різноспрямовану динаміку: сорт «Україна Колючка» подорожчав на 12,5% до 50 гривень за кілограм, а сорт «Рівне» подешевшав на 18,18%.

Молочні продукти в Україні дорожчають до кінця року, а на овочевому ринку ціни на огірки залежно від сорту рухаються в протилежні боки. Про різноспрямовану динаміку повідомляє «Ринок Столичний», пише AgroNews.

Огірок сорту «Україна Колючка» подорожчав на 12,5% і сягнув 50 гривень за кілограм за максимальною ціновою межею. Середня ціна на цей сорт становить 45 гривень за кілограм. Йдеться про оптову вартість на ринку, тож кінцевий цінник для споживача в магазинах може бути вищим.

Який сорт, навпаки, подешевшав

Огірок сорту «Рівне» показав зниження на 18,18% порівняно з попереднім періодом. При цьому ціновий діапазон у нього такий самий, як і в «України Колючки», — від 40 до 50 гривень за кілограм.

Чому ціни рухаються по-різному

Різнонаправлений рух цін на схожі за категорією огірки свідчить про те, що вартість продукції залежить не лише від загального попиту, а й від конкретного сорту та обсягів пропозиції на ринку.

Ще минулого періоду обидва сорти торгувалися в однаковому ціновому коридорі, проте тепер «Україна Колючка» пішла вгору, а «Рівне» — вниз. Такий розрив указує на різні обсяги пропозиції кожного сорту на столичному оптовому ринку.

Для покупців це означає, що орієнтуватися варто не лише на загальний цінник, а й на конкретний сорт: різниця між позиціями може сягати помітних сум навіть у межах однієї категорії овочів.

Раніше Politeka повідомляла, ціни на ріпак впали до 19–21 тис. грн за тонну, а логістика подорожчала до 30%.

Також Politeka повідомляла, оренда квартир у Черкасах подорожчала на 20–30%.