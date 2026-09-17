Молочні продукти в Україні дорожчають до кінця року, а на овочевому ринку ціни на огірки залежно від сорту рухаються в протилежні боки. Про різноспрямовану динаміку повідомляє «Ринок Столичний», пише AgroNews.
Огірок сорту «Україна Колючка» подорожчав на 12,5% і сягнув 50 гривень за кілограм за максимальною ціновою межею. Середня ціна на цей сорт становить 45 гривень за кілограм. Йдеться про оптову вартість на ринку, тож кінцевий цінник для споживача в магазинах може бути вищим.
Який сорт, навпаки, подешевшав
Огірок сорту «Рівне» показав зниження на 18,18% порівняно з попереднім періодом. При цьому ціновий діапазон у нього такий самий, як і в «України Колючки», — від 40 до 50 гривень за кілограм.
Чому ціни рухаються по-різному
Різнонаправлений рух цін на схожі за категорією огірки свідчить про те, що вартість продукції залежить не лише від загального попиту, а й від конкретного сорту та обсягів пропозиції на ринку.
Ще минулого періоду обидва сорти торгувалися в однаковому ціновому коридорі, проте тепер «Україна Колючка» пішла вгору, а «Рівне» — вниз. Такий розрив указує на різні обсяги пропозиції кожного сорту на столичному оптовому ринку.
Для покупців це означає, що орієнтуватися варто не лише на загальний цінник, а й на конкретний сорт: різниця між позиціями може сягати помітних сум навіть у межах однієї категорії овочів.
Раніше Politeka повідомляла, ціни на ріпак впали до 19–21 тис. грн за тонну, а логістика подорожчала до 30%.
Також Politeka повідомляла, оренда квартир у Черкасах подорожчала на 20–30%.