Національний банк України 17 вересня підвищив облікову ставку з 15,5% до 16%. Розповідаємо, що це означає для курсу долара, валютних заощаджень, депозитів і кредитів.

Курс долара та євро в Україні знову в центрі уваги: 17 вересня Національний банк підвищив облікову ставку з 15,5% до 16%. Рішення напряму вплине на те, скільки коштуватиме долар, чи варто нести гроші на депозит і як поведуть себе ціни найближчими місяцями.

Офіційна причина — стійкий ціновий тиск, вторинні ефекти від шоків пропозиції та посилення середньострокових проінфляційних ризиків. Простими словами: ціни ростуть швидше, ніж регулятор очікував, і він вирішив «пригальмувати» інфляцію дорожчими грошима.

Чому НБУ пішов на підвищення

Споживча інфляція у серпні 2026 року прискорилася до 8,1% у річному вимірі та перевищила попередній прогноз самого Нацбанку. Цьому сприяло дорожче пальне на тлі ескалації на Близькому Сході, а також зростання адміністративних тарифів через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Крім того, виробничі витрати бізнесу на електроенергію, логістику й оплату праці лишаються високими, а споживчий попит і зарплати продовжують стійко зростати. Додатковий тиск на ціни чинять війна та ризики недоотримання міжнародного фінансування.

Що буде з курсом долара

Підвищення облікової ставки покликане підтримати привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку. Це означає, що тримати заощадження в гривні стає вигідніше, ніж раніше, тож тиск на долар із боку населення може послабшати.

Станом на 17 вересня готівковий курс лишається високим: у банках та обмінниках 1000 доларів коштують уже близько 45 000 гривень, тобто приблизно 45 грн за долар. Регулятор розраховує, що нове рішення втримає курс від різких стрибків, однак готовий підвищувати ставку й далі, якщо ціновий тиск посилиться.

Що буде з депозитами і кредитами

Для вкладників новина радше позитивна: вища облікова ставка поступово підтягує вгору відсотки за гривневими депозитами, тож гривневі заощадження краще захищені від інфляційного знецінення. Саме так Нацбанк описує роль ставки — вона захищає гривневі заощадження.

Щодо кредитів НБУ заспокоює: поточне посилення монетарної політики не матиме відчутного стримуючого впливу на кредитування бізнесу. Тобто позики для компаній відчутно не подорожчають найближчим часом.

Що це означає для звичайних українців

Тримати частину заощаджень у гривні на депозиті стало вигідніше: ставки можуть поступово зрости.

Різкого стрибка долара регулятор намагається уникнути, тож панічно скуповувати валюту не варто.

Кредити для бізнесу суттєво не подорожчають, а от вартість нових споживчих позик може дещо зрости.

Далі НБУ діятиме гнучко: у разі посилення цінового тиску ставку можуть підвищити ще, а якщо безпекова ситуація погіршиться і попит охолоне — навпаки, пом'якшать політику. Підсумки дискусії Комітету з монетарної політики оприлюднять 28 вересня, а наступне засідання Правління заплановане на 29 жовтня 2026 року.

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