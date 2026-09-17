Национальный банк Украины 17 сентября повысил учетную ставку с 15,5% до 16%. Рассказываем, что это значит для курса доллара, валютных сбережений, депозитов и кредитов.

Курс доллара и евро в Украине снова в центре внимания: 17 сентября Национальный банк повысил учетную ставку с 15,5% до 16%. Решение напрямую повлияет на то, сколько будет стоить доллар, стоит ли нести деньги на депозит и как поведут себя цены в ближайшие месяцы.

Официальная причина — устойчивое ценовое давление, вторичные эффекты от шоков предложения и усиление среднесрочных проинфляционных рисков. Простыми словами: цены растут быстрее, чем ожидал регулятор, и он решил «притормозить» инфляцию более дорогими деньгами.

Почему НБУ пошел на повышение

Потребительская инфляция в августе 2026 года ускорилась до 8,1% в годовом измерении и превысила предыдущий прогноз самого Нацбанка. Этому способствовало подорожавшее топливо на фоне эскалации на Ближнем Востоке, а также рост административных тарифов из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, производственные расходы бизнеса на электроэнергию, логистику и оплату труда остаются высокими, а потребительский спрос и зарплаты продолжают устойчиво расти. Дополнительное давление на цены оказывают война и риски недополучения международного финансирования.

Что будет с курсом доллара

Повышение учетной ставки призвано поддержать привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка. Это означает, что держать сбережения в гривне становится выгоднее, чем раньше, поэтому давление на доллар со стороны населения может ослабнуть.

По состоянию на 17 сентября наличный курс остается высоким: в банках и обменниках 1000 долларов стоят уже около 45 000 гривен, то есть примерно 45 грн за доллар. Регулятор рассчитывает, что новое решение удержит курс от резких скачков, однако готов повышать ставку и дальше, если ценовое давление усилится.

Что будет с депозитами и кредитами

Для вкладчиков новость скорее положительная: более высокая учетная ставка постепенно подтягивает вверх проценты по гривневым депозитам, поэтому гривневые сбережения лучше защищены от инфляционного обесценивания. Именно так Нацбанк описывает роль ставки — она защищает гривневые сбережения.

Касательно кредитов НБУ успокаивает: текущее ужесточение монетарной политики не окажет ощутимого сдерживающего влияния на кредитование бизнеса. То есть займы для компаний ощутимо не подорожают в ближайшее время.

Что это значит для обычных украинцев

Держать часть сбережений в гривне на депозите стало выгоднее: ставки могут постепенно вырасти.

Резкого скачка доллара регулятор пытается избежать, поэтому панически скупать валюту не стоит.

Кредиты для бизнеса ощутимо не подорожают, а вот стоимость новых потребительских займов может несколько вырасти.

Далее НБУ будет действовать гибко: в случае усиления ценового давления ставку могут повысить еще, а если ситуация с безопасностью ухудшится и спрос остынет — наоборот, смягчат политику. Итоги дискуссии Комитета по монетарной политике обнародуют 28 сентября, а следующее заседание Правления запланировано на 29 октября 2026 года.

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