Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 17 по 23 сентября показывает, что максимальная температура днем поднимется до +23°, а минимальная опустится до +14°, тогда как дожди синоптики прогнозируют четыре дня из семи.

предыдущий прогноз погоды для региона неделю назад уже предупреждал о резком похолодании, а новые данные показывают, что Киевскую область с 17 по 23 сентября накроют дожди и дальнейшее снижение температуры.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура будет колебаться от +14° до +23°, а ночью — от +12° до +15°.

В четверг, 17 сентября, воздух днем прогреется до +22°, а ночью охладится до +12°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 18 сентября, днем ожидается +21°, ночью — +14°. Облачность переменная, без осадков.

В субботу, 19 сентября, столбики термометров днем поднимутся до +23° — это самый теплый день недели, ночью +15°. Небо малооблачное, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 20 сентября, днем удержится +23°, ночью — +13°. Облачность малооблачная, осадков не ожидается.

В понедельник, 21 сентября, температура днем опустится до +19°, ночью — +15°. Небо станет облачным, возможны осадки.

Во вторник, 22 сентября, днем +18°, ночью +13°. Облачно, синоптики прогнозируют осадки.

В среду, 23 сентября, воздух днем прогреется лишь до +14° — это самый прохладный день недели, ночью +12°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет субота, 19 сентября, с максимумом +23°, а самым прохладным — среда, 23 сентября, когда термометры покажут лишь +14°. Перепад температур за неделю достигнет 9°. Осадки синоптики прогнозируют в субботу, понедельник, вторник и среду.

Из-за частых осадков во второй половине недели жителям Киевской области стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем на мокрой дороге. А из-за снижения температуры к концу недели — одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста.

Ранее Politeka сообщала, что синоптики предупредили о стремительном изменении температуры: прогноз погоды на неделю в Киевской области с 15 по 21 сентября.

Также Politeka сообщала, что киевскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 14 по 20 сентября.

Как сообщала Politeka, киевскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю с 13 по 19 сентября.