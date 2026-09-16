Кабмин одобрил проект госбюджета на 2027 год, в котором на образование заложили 328,5 млрд грн.

Зарплаты учителей в Украине в следующем году могут заметно вырасти. Кабинет Министров одобрил проект государственного бюджета на 2027 год и 16 сентября подал его в Верховную Раду — на образовательную отрасль в документе заложено 328,5 млрд грн, из которых 235,3 млрд грн пойдет на оплату труда работников образования.

Об этом сообщает издание «Вчися.Медіа» со ссылкой на данные Министерства финансов. В целом на образование в 2027 году планируют направить 328,5 млрд грн — это на 50,8 млрд грн больше, чем плановые расходы на образование в 2026 году.

Львиная доля этих средств уйдет на зарплаты. Из общей суммы 235,3 млрд грн должны направить на оплату труда работников учреждений образования. В частности, 192,8 млрд грн предусмотрено на образовательную субвенцию и доплаты — именно из этих денег финансируют заработную плату педагогов в школах.

Минфин прогнозирует, что в 2027 году среднемесячная зарплата опытного учителя составит 27,3 тыс. грн. Это на 65% больше по сравнению с уровнем 2025 года. В ведомстве подчеркивают: речь именно о прогнозируемом уровне зарплаты, а не об одноразовом повышении окладов на 65%.

Что означает цифра 27,3 тыс. грн для учителя

27,3 тыс. грн — это ожидаемая средняя зарплата учителя со стажем в 2027 году с учетом всех надбавок и доплат. Показатель выше текущего уровня 2025 года, однако он зависит от фактически заложенного финансирования. Окончательные суммы станут известны после принятия бюджета парламентом, ведь сейчас это лишь проект закона №16000.

Помимо зарплат, в проекте госбюджета заложили 19,5 млрд грн на питание учеников 1–11 классов в государственных и коммунальных школах. Еще 8,3 млрд грн предусмотрено на академические стипендии.

Отдельно 13,5 млрд грн планируют направить на публичные инвестиционные проекты в образовании: в частности 3,7 млрд грн пойдут на строительство укрытий в школах. Также финансирование предусмотрено на закупку школьных автобусов, обновление пищеблоков и развитие Новой украинской школы.

Ранее Politeka сообщала, надбавки и доплаты для учителей: Кабмин утвердил новые оклады.

Также Politeka сообщала, доплаты учителям: в МОН рассказали, сколько прибавят к зарплате в этом учебном году.