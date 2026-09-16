Укрзализныця с 16 сентября изменила график пригородных поездов, которые соединяют Львов с Тернополем, и продлила часть маршрутов до Брюховичей.

Доплаты пенсионерам во Львовской области — не единственное изменение, о котором на этой неделе стоит знать жителям региона: Укрзализныця обновила расписание пригородных поездов, соединяющих Львов с Тернополем, и продлила ряд маршрутов до Брюховичей.

Как сообщила Укрзализныця, с 16 сентября по 7 октября меняется время отправления поездов из Львова. Речь идет о рейсе №6042 «Львов — Тернополь», который теперь отправляется из Львова в 09:00, и №6092 «Львов — Здолбунов» — в 09:15.

Помимо изменения графика, Укрзализныця продлила маршрут из Львова до Брюховичей и назначила новые поезда. «Чтобы сделать ежедневные поездки для жителей Львовской агломерации комфортнее, с 16 сентября по 15 ноября расширяем сеть пригородных маршрутов Львовщины и добавляем новые удобные рейсы», — пояснили в компании.

Добраться до Брюховичей теперь можно ежедневно напрямую с направлений Золочева и Тернополя. Поезда курсируют от станции Львов с остановками Клепаров-Пассажирский, Батаровка и Рясное.

Расписание новых поездов до Брюховичей

Рейс №6031/6032 «Золочев – Львов – Брюховичи» отправляется из Золочева в 05:42, а с 8 октября — в 05:37. Во Львове поезд стоит с 07:37 до 07:47 (с 8 октября — 07:26–07:36), прибытие в Брюховичи в 08:10 (с 8 октября — в 07:59).

Рейс №6045/6046 «Тернополь – Львов – Брюховичи» отправляется из Тернополя в 16:00, во Львове — с 19:20 до 19:36, а в Брюховичи прибывает в 19:58.

В обратном направлении №6033/6034 «Брюховичи – Львов – Золочев» отправляется из Брюховичей в 20:08, во Львове — с 20:29 до 20:39, прибытие в Золочев в 22:10.

Отдельно с 16 сентября назначили ежедневный пригородный поезд №6035/6036 «Брюховичи — Львов». До 7 октября он отправляется из Брюховичей в 08:20 и прибывает во Львов в 08:43, а с 8 октября по 15 ноября — в 08:09 и 08:32 соответственно.

Где проверить актуальное расписание

Пассажиров также просят обратить внимание на изменения еще двух рейсов. Актуальное постанционное расписание можно проверить на официальном сайте Укрзализныци.

Укрзализныця советует пассажирам перед поездкой уточнять актуальное время отправления, ведь часть изменений будет действовать только до 7 октября, а часть — до 15 ноября.

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