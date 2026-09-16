Люди с I группой инвалидности имеют абсолютное право на отсрочку от мобилизации, а их опекуны могут оформить её для постоянного ухода.

Суд отменил призыв военнообязанного в Украине, признав приказ ТЦК противоправным. При этом закон гарантирует бесспорное право на отсрочку одной из самых уязвимых групп — людям с I группой инвалидности и тем, кто ухаживает за ними на постоянной основе.

Абсолютное право на освобождение от службы для людей с тяжелейшими нарушениями здоровья закреплено в статье 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Однако, чтобы официально подтвердить этот статус, пациент должен получить электронное направление и пройти оценку по новой процедуре, регламентированной постановлением Кабмина № 1338 от 15 ноября 2024 года и приказом Минздрава № 2067 от 10 декабря 2024 года.

Механизм и перечни состояний, дающих право на группу, детально описывает Новини.LIVE. Отдельно Кабинет Министров постановлением № 10 от 21 января 2015 года утвердил перечень анатомических дефектов и необратимых нарушений функций органов и систем, при которых группу инвалидности устанавливают без указания срока повторного осмотра. Заключения относительно детей регулирует приказ Минздрава № 482 от 4 декабря 2001 года.

Как получить I группу инвалидности

Статус устанавливают экспертные команды, оценивающие повседневное функционирование человека. Для этого пациент проходит чёткий пошаговый алгоритм:

запись на приём к своему врачу;

сбор необходимого пакета медицинских документов;

получение электронного направления;

прохождение оценки экспертной командой;

ожидание окончательного решения.

Какие болезни дают право на I группу: подгруппа 1А

В зависимости от степени нарушения функций и потребности в постоянном постороннем уходе первую группу делят на две подгруппы. К 1А относят состояния, требующие тотальной помощи:

тяжёлые психические расстройства со стойкими проявлениями — идиотия и имбецильность при олигофрении, деменция, слабоумие вследствие эпилепсии или шизофрении;

ампутация обеих рук на уровне плеча;

отсутствие обеих ног от уровня голени и выше, если это сочетается с потерей одной верхней конечности;

резко выраженные контрактуры или анкилозы локтевых, плечевых, лучезапястных, коленных, тазобедренных или голеностопных суставов;

травмы или прогрессирующие заболевания нервной системы, вызвавшие выраженную атаксию, гиперкинезы, паркинсонизм, тотальную афазию, параплегию, тетраплегию, триплегию, грубые бульбарные расстройства и неспособность самостоятельно ходить и стоять;

необратимая потеря зрения — полная слепота или сужение поля зрения до 10 градусов на оба глаза;

полная слепота обоих глаз (острота зрения ниже 0,1 или поле до 25 градусов) в сочетании с глухотой, ампутацией руки, потерей обеих ног на уровне бедра или тяжёлой соматической патологией.

Подгруппа 1Б: другой перечень состояний

Подгруппу 1Б устанавливают по обновлённому перечню заболеваний и травм, среди которых:

полное отсутствие обоих глаз (анофтальмия);

необратимая слепота, когда острота зрения с коррекцией ниже 0,05 или поле сужается до 10 градусов на оба глаза;

отсутствие обеих рук на уровне предплечий;

потеря обеих нижних конечностей на уровне нижней трети бедра или выше;

отсутствие трёх-четырёх пальцев, включая большие, на обеих кистях, а также резко выраженные анкилозы или контрактуры мелких суставов рук;

слабоумие на фоне эпилепсии с частыми приступами (от 15 раз в месяц) и кататоническим синдромом при ясном сознании, длящимся более года;

прогрессирующие заболевания нервной системы, вызвавшие тотальную афазию, полную слепоту, параплегию, гемиплегию или выраженную атаксию.

Как оформить отсрочку ухаживающему

Люди с I группой инвалидности нуждаются в постороннем уходе, поэтому те, кто за ними ухаживает, имеют право оформить отсрочку от мобилизации для оказания такой помощи на постоянной основе. Для этого ухаживающий обращается в ТЦК с заявлением и документами, подтверждающими факт ухода: удостоверение лица с инвалидностью, справка о составе семьи, акт установления факта ухода через орган местного самоуправления или решение суда.

Важно помнить, что все военнообязанные мужчины обязаны носить с собой военно-учётный документ — это касается даже тех, кто уже имеет отсрочку или бронирование. Приложение «Резерв+» не освобождает от этого требования, поэтому лучше иметь при себе распечатанный QR-код из приложения или бумажную выписку.

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