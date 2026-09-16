Свинина в магазинах уже стоит около 350 гривен за килограмм, но это еще не предел. Как изменятся цены на мясо до конца года — рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка.

Пока подорожание продуктов в Черниговской области уже заметили покупатели, ценники на мясо ползут вверх по всей Украине. О том, чего ожидать от стоимости свинины, говядины и курятины до конца года, говорится в свежем материале ThePublic со ссылкой на Украинский клуб аграрного бизнеса.

Свинина дорожает постепенно

По словам руководителя аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, закупочные цены на свиней живым весом в течение последних недель выросли по сравнению с концом июля. Заметнее всего эта тенденция отразилась именно на стоимости свинины.

Сейчас в супермаркетах свиная грудинка в среднем стоит 214,11 гривни за килограмм, а ошеек — 349,92 гривни. В то же время оснований для резкого скачка цен на свинину сейчас нет, подчеркивают в клубе.

«Рынок сейчас движется вверх постепенно, без оснований для резкого скачка. На цену влияют предложение живца, спрос со стороны переработчиков и затраты производителей», — пояснил Гопка.

Говядина остается самой дорогой

На рынке говядины ситуация иная: ключевой фактор — ограниченное предложение скота, а дополнительно на ценники давит спрос со стороны экспортеров. Средняя цена говядины в супермаркетах сейчас составляет 437,63 гривни за килограмм.

Что будет с курятиной

Резкого скачка цен на курятину аналитик не прогнозирует, однако она, вероятно, будет дорожать постепенно вместе со свининой и говядиной. Сейчас средняя цена куриного филе — 219,33 гривни за килограмм, а тушки — около 110 гривен.

«Когда общая стоимость мясной продукции растет, это постепенно отражается и на курятине», — отметил Гопка. По его прогнозу, до конца года мясо в целом будет оставаться одной из категорий, которые будут поддерживать рост стоимости продуктовой корзины.

Что происходит с ценами на продукты в целом

Единого тренда на подорожание всех продуктов в Украине сейчас нет. В августе продукты подешевели на 1,3%: овощи — на 18,3%, фрукты — на 12% на фоне активного поступления нового урожая. Однако за январь-август 2026 года продукты в среднем подорожали на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сколько сейчас стоит мясо в супермаркетах

Свиная грудинка — 214,11 грн/кг

Свиной ошеек — 349,92 грн/кг

Говядина — 437,63 грн/кг

Куриное филе — 219,33 грн/кг

Куриная тушка — около 110 грн/кг

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