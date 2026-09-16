Свинина в магазинах уже коштує близько 350 гривень за кілограм, але це ще не межа. Як зміняться ціни на м'ясо до кінця року — розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

Поки подорожчання продуктів у Чернігівській області вже помітили покупці, цінники на м'ясо повзуть угору по всій Україні. Про те, чого чекати від вартості свинини, яловичини та курятини до кінця року, йдеться у свіжому матеріалі ThePublic з посиланням на Український клуб аграрного бізнесу.

Свинина дорожчає поступово

За словами керівника аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, закупівельні ціни на свиней живою вагою протягом останніх тижнів зросли порівняно з кінцем липня. Найпомітніше ця тенденція позначилася саме на вартості свинини.

Зараз у супермаркетах свиняча грудка в середньому коштує 214,11 гривні за кілограм, а ошийок — 349,92 гривні. Водночас підстав для різкого стрибка цін на свинину наразі немає, наголошують у клубі.

«Ринок зараз рухається вгору поступово, без підстав до різкого стрибка. На ціну впливають пропозиція живця, попит з боку переробників та витрати виробників», — пояснив Гопка.

Яловичина лишається найдорожчою

На ринку яловичини ситуація інша: ключовий фактор — обмежена пропозиція худоби, а додатково на цінники тисне попит з боку експортерів. Середня ціна яловичини в супермаркетах зараз становить 437,63 гривні за кілограм.

Що буде з курятиною

Різкого стрибка цін на курятину аналітик не прогнозує, однак вона, ймовірно, дорожчатиме поступово разом зі свининою та яловичиною. Зараз середня ціна курячого філе — 219,33 гривні за кілограм, а тушки — близько 110 гривень.

«Коли загальна вартість м'ясної продукції зростає, це поступово відображається і на курятині», — зазначив Гопка. За його прогнозом, до кінця року м'ясо загалом залишатиметься однією з категорій, які підтримуватимуть зростання вартості продуктового кошика.

Що відбувається з цінами на продукти загалом

Єдиного тренду на подорожчання всіх продуктів в Україні зараз немає. У серпні продукти подешевшали на 1,3%: овочі — на 18,3%, фрукти — на 12% на тлі активного надходження нового врожаю. Однак за січень-серпень 2026 року продукти в середньому подорожчали на 7,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Скільки зараз коштує м'ясо в супермаркетах

Свиняча грудка — 214,11 грн/кг

Свинячий ошийок — 349,92 грн/кг

Яловичина — 437,63 грн/кг

Куряче філе — 219,33 грн/кг

Куряча тушка — близько 110 грн/кг

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