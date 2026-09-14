Доплати вчителям за окремі види педагогічної діяльності встановлюються у відсотках до тарифної ставки — від 10% до 40% залежно від виду роботи. Як повідомляє WIKI-довідка прав в освіті, йдеться про класне керівництво, перевірку зошитів, роботу в інклюзивних класах, керівництво комісіями та інші обов'язки педагогів.

Вчителям перерахують зарплати з 1 вересня та встановлять низку доплат за окремі види педагогічної діяльності. Додаткові виплати нараховуються у відсотках до тарифної ставки — і для кожного виду роботи своя цифра.

Є кілька доплат, які законодавство визначає окремо: за класне керівництво, перевірку навчальних робіт, керівництво предметними й методичними комісіями, роботу в інклюзивних класах, обслуговування комп'ютерної техніки, ведення діловодства та позакласну роботу.

Класне керівництво

За класне керівництво доплату вчителям встановлюють у розмірі 20% у 1-4 та підготовчих класах, а в 5-11 (12) класах закладів загальної середньої освіти — 25%. Викладачам, старшим викладачам та майстрам виробничого навчання у закладах професійної, фахової передвищої освіти — 20%.

Перевірка навчальних робіт

У підготовчих та 1-4 класах ця доплата складає 15% і виплачується основному вчителю незалежно від навантаження. У 5-11 (12) класах розмір залежить від предмета: з мови та літератури — 20%, з математики — 15%, з іноземної мови, технічної механіки та креслення — 10%.

Інклюзивні класи та комп'ютерна техніка

За роботу в інклюзивних класах педпрацівникам та помічникам вихователів доплачують 20%. Керівнику закладу та його заступнику аналогічну доплату встановлюють лише за умови, що в закладі створено три і більше інклюзивних класів чи груп. 10-15% доплачують вчителям за обслуговування комп'ютерної техніки в кабінетах інформатики.

Позакласна робота й решта доплат

За проведення позакласної роботи з фізичного виховання виплачують від 10% до 40% залежно від кількості класів: 10% при 10-19 класах, 20% при 20-29, і 30-40% при 30 та більше. За керівництво предметними й цикловими комісіями — 10-15%, за ведення діловодства, бухгалтерської обліку та вебсайт — 10%.

Як отримати доплати

Доплати призначаються автоматично через наказ керівника закладу освіти відповідно до наступного розподілу обов'язків. Жодних окремих заяв учителю подавати не потрібно — достатньо, аби у посадових обов'язках було зафіксовано відповідний вид роботи. Саме тому важливо перевірити, чи зазначено в наказі про розподіл обов'язків кожен із оплачуваних видів діяльності. Як повідомляє WIKI-довідка прав в освіті, відповідні доплати встановлюються в межах фонду оплати праці закладу.

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