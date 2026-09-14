Доплаты учителям за отдельные виды педагогической деятельности устанавливаются в процентах к тарифной ставке — от 10% до 40% в зависимости от вида работы. Как сообщает WIKI-справочник прав в образовании, речь идет о классном руководстве, проверке тетрадей, работе в инклюзивных классах, руководстве комиссиями и других обязанностях педагогов.

Учителям пересчитают зарплаты с 1 сентября и установят ряд доплат за отдельные виды педагогической деятельности. Дополнительные выплаты начисляются в процентах к тарифной ставке — и для каждого вида работы своя цифра.

Задача отдельных доплат, предусмотренных законодательством: за классное руководство, проверку учебных работ, руководство предметными и методическими комиссиями, работу в инклюзивных классах, обслуживание компьютерной техники, ведение делопроизводства и внеклассную работу.

Классное руководство

За классное руководство доплата учителям устанавливается в размере 20% в 1-4 и подготовительных классах, а в 5-11 (12) классах учреждений общего среднего образования — 25%. Преподавателям, старшим преподавателям и мастерам производственного обучения в учреждениях профессионального и предвысшего образования — 20%.

Проверка учебных работ

В подготовительных и 1-4 классах такая доплата составляет 15% и выплачивается основному учителю независимо от нагрузки. В 5-11 (12) классах размер зависит от предмета: по языку и литературе — 20%, по математике — 15%, по иностранному языку, технической механике и черчению — 10%.

Инклюзивные классы и компьютерная техника

За работу в инклюзивных классах педработникам и помощникам воспитателей доплачивают 20%. Руководителю учреждения и его заместителю аналогичную доплату устанавливают лишь при условии, что в учреждении создано три и более инклюзивных класса или группы. 10-15% доплачивают учителям за обслуживание компьютерной техники в кабинетах информатики.

Внеклассная работа и остальные доплаты

За проведение внеклассной работы по физическому воспитанию платят от 10% до 40% в зависимости от количества классов: 10% при 10-19 классах, 20% при 20-29, и 30-40% при 30 и более. За руководство предметными и цикловыми комиссиями — 10-15%, за ведение делопроизводства, бухгалтерского учета и веб-сайта — 10%.

Как получить доплаты

Доплаты назначаются автоматически через приказ руководителя учреждения образования в соответствии с распределением обязанностей. Отдельных заявлений учителю подавать не нужно — достаточно, чтобы в должностных обязанностях был зафиксирован соответствующий вид работы. Поэтому важно проверить, указан ли в приказе о распределении обязанностей каждый из оплачиваемых видов деятельности. Как сообщает WIKI-справочник прав в образовании, соответствующие доплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждения.

Ранее Politeka сообщала, 10 пенсий сразу при выходе на пенсию: учителям и педагогам выплачивают такую помощь.