Голубцы – сытное и ароматное блюдо из капустных листьев с мясной начинкой, которое медленно тушится в томатном соусе. Этот рецепт прост в приготовлении, а главный секрет – в правильном сворачивании листьев.

Рецепт фаршированных перцев мы уже публиковали — а голубцы готовятся по похожему принципу, но вместо перца здесь используются капустные листья, которые придают блюду совершенно иной вкус. Это классическое польское блюдо обычно подаётся на Рождество и в праздничные дни, однако оно достаточно простое, чтобы готовить его хоть каждый день.

Основой голубцов является белокочанная капуста, в листья которой заворачивают начинку из свиного фарша и риса. Благодаря длительному тушению в томатном соусе голубцы становятся мягкими, сочными и очень ароматными.

Ингредиенты для голубцов

1 белокочанная капуста;

300 г риса;

1 крупная луковица, мелко нарезанная;

2 ст. л. оливкового масла;

750 г свиного фарша;

1 яйцо;

щепотка сушёного майорана;

200 г томатной пасты;

соль и перец — по вкусу.

Как приготовить голубцы: пошагово

Поставьте кастрюлю с подсоленной водой закипать. Срежьте основание капусты и варите её целиком в кипящей воде примерно 4 минуты. Снимите внешние листья, затем продолжайте отделять и откладывать остальные в сторону. Возможно, сердцевину капусты придётся поварить чуть дольше, чтобы отделить самые внутренние листья. Либо, если вам удобнее, срежьте листья с сырой капусты и варите их отдельно 1–2 минуты. Воду после варки сохраните.

Отварите рис согласно инструкции на упаковке и хорошо его слейте — он должен быть очень сухим. Обжарьте лук на масле 8–10 минут, пока он не станет мягким и полностью готовым. В миску положите фарш, рис, лук, яйцо и майоран, хорошо посолите, поперчите и тщательно перемешайте.

Разложите каждый капустный лист и выложите 2 столовые ложки с горкой начинки в центр, ближе к стеблевому концу. Загните боковые стороны, а затем плотно сверните рулетом. Повторите с остальной смесью и листьями.

Выстелите дно широкой глубокой кастрюли меньшими капустными листьями. Уложите голубцы сверху на листья, плотно друг к другу. Затем приготовьте томатный соус: смешайте томатную пасту с солью, перцем и частью сохранённой капустной воды. Его должно быть столько, чтобы голубцы были погружены на пару сантиметров. Тушите под крышкой в течение 2 часов. Подавайте голубцы с томатным соусом.

Перед подачей можно полить голубцы соусом, в котором они готовились, и посыпать свежей зеленью. Хранятся голубцы в холодильнике в томатном соусе до 3 дней, а по желанию их можно заморозить — в таком виде они отлично переносят повторное разогревание.

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