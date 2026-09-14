Рецепт фаршированных перцев мы уже публиковали — а голубцы готовятся по похожему принципу, но вместо перца здесь используются капустные листья, которые придают блюду совершенно иной вкус. Это классическое польское блюдо обычно подаётся на Рождество и в праздничные дни, однако оно достаточно простое, чтобы готовить его хоть каждый день.
Основой голубцов является белокочанная капуста, в листья которой заворачивают начинку из свиного фарша и риса. Благодаря длительному тушению в томатном соусе голубцы становятся мягкими, сочными и очень ароматными.
Ингредиенты для голубцов
- 1 белокочанная капуста;
- 300 г риса;
- 1 крупная луковица, мелко нарезанная;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 750 г свиного фарша;
- 1 яйцо;
- щепотка сушёного майорана;
- 200 г томатной пасты;
- соль и перец — по вкусу.
Как приготовить голубцы: пошагово
Поставьте кастрюлю с подсоленной водой закипать. Срежьте основание капусты и варите её целиком в кипящей воде примерно 4 минуты. Снимите внешние листья, затем продолжайте отделять и откладывать остальные в сторону. Возможно, сердцевину капусты придётся поварить чуть дольше, чтобы отделить самые внутренние листья. Либо, если вам удобнее, срежьте листья с сырой капусты и варите их отдельно 1–2 минуты. Воду после варки сохраните.
Отварите рис согласно инструкции на упаковке и хорошо его слейте — он должен быть очень сухим. Обжарьте лук на масле 8–10 минут, пока он не станет мягким и полностью готовым. В миску положите фарш, рис, лук, яйцо и майоран, хорошо посолите, поперчите и тщательно перемешайте.
Разложите каждый капустный лист и выложите 2 столовые ложки с горкой начинки в центр, ближе к стеблевому концу. Загните боковые стороны, а затем плотно сверните рулетом. Повторите с остальной смесью и листьями.
Выстелите дно широкой глубокой кастрюли меньшими капустными листьями. Уложите голубцы сверху на листья, плотно друг к другу. Затем приготовьте томатный соус: смешайте томатную пасту с солью, перцем и частью сохранённой капустной воды. Его должно быть столько, чтобы голубцы были погружены на пару сантиметров. Тушите под крышкой в течение 2 часов. Подавайте голубцы с томатным соусом.
Перед подачей можно полить голубцы соусом, в котором они готовились, и посыпать свежей зеленью. Хранятся голубцы в холодильнике в томатном соусе до 3 дней, а по желанию их можно заморозить — в таком виде они отлично переносят повторное разогревание.
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