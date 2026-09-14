Пенсионный фонд и Минсоцполитики предупреждают: до 1 октября нужно обновить персональные данные, иначе пенсии и соцвыплаты могут временно приостановить.

Начисление пенсий и соцвыплат в Украине вплотную зависит от актуальности данных в госреестрах. В Пенсионном фонде и Министерстве социальной политики предупреждают: до 1 октября гражданам стоит проверить документы, иначе выплаты могут задержать или временно приостановить в новом бюджетном периоде.

Кого касается обновление данных

В первую очередь речь идет о пенсионерах, которые за последнее время сменили место жительства, паспортные данные или банковские реквизиты. Отдельно проверить информацию должны те, кто получил новые документы об инвалидности, а также получатели надбавок за иждивенцев, возрастных доплат, специальных пенсий и различных социальных программ.

Кому могут временно остановить выплаты

Получателей социальной помощи изменения касаются не меньше: малообеспеченные семьи, одинокие родители, внутренне перемещенные лица и люди с инвалидностью в отдельных случаях должны повторно подтвердить доходы или статус. Часть справок имеет ограниченный срок действия, поэтому их обновление — не формальность, а условие корректного начисления денег.

Как обновить данные

Актуализировать информацию можно тремя способами: через сервисные центры ПФУ, через ЦНАП или онлайн в электронном кабинете на портале Пенсионного фонда. Для этого понадобятся паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие изменения — например, справка о новом месте жительства или реквизиты счета.

После 1 октября система автоматически будет проверять соответствие данных. Если информация не совпадет, выплату могут временно приостановить — до момента, пока человек не уточнит данные. Поэтому в ведомствах советуют не откладывать проверку на последние дни.

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