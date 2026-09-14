Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 15 по 21 сентября показывает стремительный перепад температур: максимум +25° ожидается в воскресенье, а уже в понедельник воздух охладится до +18°, кроме того синоптики прогнозируют осадки трижды за неделю.

прогноз погоды на предыдущую неделю уже предупреждал о дождях в Киевской области, и новая неделя с 15 по 21 сентября продолжит эту тенденцию: синоптики ожидают стремительный перепад температур и повторные осадки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура на протяжении недели будет колебаться от +18° до +25°, а ночная — от +11° до +16°.

Во вторник, 15 сентября, в Киевской области будет облачно с прояснениями, температура днем поднимется до +20°, а ночью опустится до +11°. Осадков в этот день не прогнозируют.

В среду, 16 сентября, сохранится малооблачная погода, воздух днем прогреется до +21°, ночью — до +11°. Синоптики прогнозируют возможные осадки.

В четверг, 17 сентября, потеплеет: столбики термометров днем покажут +23°, ночью — +12°. Небо останется малооблачным, без осадков.

В пятницу, 18 сентября, температура удержится на отметке +24° днем и поднимется до +14° ночью. Облачность малооблачная, осадков не ожидается.

В субботу, 19 сентября, днем также будет +24°, ночью — +14°. Облачность переменная, без осадков.

В воскресенье, 20 сентября, воздух прогреется до самой высокой отметки недели — +25° днем, ночью ожидается +16°. Небо малооблачное, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 21 сентября, погода изменится заметнее всего: днем всего +18°, ночью +15°. Небо облачное с прояснениями, возможны осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет воскресенье, 20 сентября, с максимумом +25°, а самым прохладным — понедельник, 21 сентября, когда температура днем не превысит +18°. Перепад за неделю составляет 7°. Осадки прогнозируют в среду, 16 сентября, в воскресенье, 20 сентября, и в понедельник, 21 сентября.

Из-за резкого перепада температур в начале недели стоит одеваться по погоде и держать легкую куртку наготове, особенно это касается людей пожилого возраста. В дни с возможными осадками — 16, 20 и 21 сентября — не забывайте зонт и будьте осторожны за рулем из-за мокрой дороги.

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