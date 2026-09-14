Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 15 по 21 вересня показує стрімкий перепад температур: максимум +25° очікується у неділю, а вже в понеділок повітря охолоне до +18°, крім того синоптики прогнозують опади тричі за тиждень.

прогноз погоди на попередній тиждень уже попереджав про дощі в Київській області, і новий тиждень з 15 по 21 вересня продовжить цю тенденцію: синоптики очікують стрімкий перепад температур і повторні опади.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +18° до +25°, а нічна — від +11° до +16°.

У вівторок, 15 вересня, у Київській області буде хмарно з проясненнями, температура вдень підніметься до +20°, а вночі опуститься до +11°. Опадів цього дня не прогнозують.

У середу, 16 вересня, збережеться малохмарна погода, повітря вдень прогріється до +21°, вночі — до +11°. Синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 17 вересня, потепліє: стовпчики термометрів удень покажуть +23°, вночі — +12°. Небо залишатиметься малохмарним, без опадів.

У п’ятницю, 18 вересня, температура утримається на позначці +24° вдень і підніметься до +14° вночі. Хмарність малохмарна, опадів не очікується.

У суботу, 19 вересня, вдень також буде +24°, вночі — +14°. Хмарність мінлива, без опадів.

У неділю, 20 вересня, повітря прогріється до найвищої позначки тижня — +25° вдень, вночі очікується +16°. Небо малохмарне, синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 21 вересня, погода зміниться найпомітніше: вдень усього +18°, вночі +15°. Небо хмарне з проясненнями, можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане неділя, 20 вересня, з максимумом +25°, а найпрохолоднішим — понеділок, 21 вересня, коли температура вдень не перевищить +18°. Перепад за тиждень становить 7°. Опади прогнозують у середу, 16 вересня, у неділю, 20 вересня, та в понеділок, 21 вересня.

Через різкий перепад температур на початку тижня варто одягатися відповідно до погоди й тримати легку куртку напохваті, особливо це стосується людей похилого віку. У дні з можливими опадами — 16, 20 та 21 вересня — не забувайте парасольку та будьте обережні за кермом через мокру дорогу.

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