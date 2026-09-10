Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 11 по 17 вересня показує стрімкий перепад температур: від +22° до +15°, а вже у суботу, 12 вересня, синоптики прогнозують опади.

Оновлений прогноз погоди на Київщині раніше попереджав про нестабільну погоду на початку вересня, а тепер синоптики розповіли, чого чекати мешканцям регіону з 11 по 17 вересня. Тиждень принесе помітний перепад температур і один день з опадами.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура повітря протягом тижня коливатиметься від +15° до +22°.

У п’ятницю, 11 вересня, повітря прогріється до +22°, вночі очікується +14°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У суботу, 12 вересня, стовпчики термометрів опустяться до +15° вдень і +14° вночі. Небо затягнуть хмари, і синоптики прогнозують опади.

У неділю, 13 вересня, температура утримається на позначці +19° вдень, вночі — +13°. Хмарність незначна, без опадів.

У понеділок, 14 вересня, вдень до +20°, а вночі повітря охолодиться до +11°. Небо хмарне з проясненнями, опадів не очікується.

У вівторок, 15 вересня, температура тримається на рівні +20° вдень і +13° вночі. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 16 вересня, синоптики обіцяють +20° вдень та +13° вночі. Хмарність із проясненнями, опадів не прогнозують.

У четвер, 17 вересня, повітря прогріється до +21° вдень, вночі — до +14°. Хмарність мінлива, без опадів.

Найтеплішим днем тижня стане п’ятниця, 11 вересня, з денною температурою +22°, а найпрохолоднішим — субота, 12 вересня, коли максимум становитиме лише +15°. Перепад температур за тиждень сягне 7°. Опади синоптики прогнозують лише в суботу, 12 вересня.

Через різкий перепад температур варто заздалегідь підготувати теплий одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У суботу, коли можливі опади, не забудьте парасольку і будьте обережні за кермом — дорога може бути слизькою.

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