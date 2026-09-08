Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 9 по 15 вересня показує перепад температур до 7° і опади наприкінці періоду: максимум +25° очікується у середу, 9 вересня, а мінімум +18° — у понеділок, 14 вересня.

синоптики оновили прогноз погоди на Київщині ще на початку місяця, а новий прогноз на тиждень з 9 по 15 вересня показує, що після теплих днів регіон накриють дощі та помітний перепад температур.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури у Київській області протягом тижня коливатимуться від +18° до +25°.

У середу, 9 вересня, у Київській області очікується найтепліший день тижня — повітря прогріється до +25°, вночі стовпчики термометрів опустяться до +13°. Небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

У четвер, 10 вересня, температура вдень утримається на позначці +25°, вночі — +15°. Синоптики обіцяють малохмарну погоду без опадів.

У п'ятницю, 11 вересня, повітря прогріється лише до +21°, а вночі — до +15°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У суботу, 12 вересня, вдень очікується +22°, вночі — +15°. Хмарність мінлива, без опадів.

У неділю, 13 вересня, стовпчики термометрів вдень опустяться до +21°, вночі — до +14°. Хмарність мінлива, і синоптики вже прогнозують можливі опади.

У понеділок, 14 вересня, температура вдень становитиме лише +18° — найпрохолодніший день тижня, вночі — +15°. Небо буде хмарним, можливі опади.

У вівторок, 15 вересня, вдень утримається +18°, вночі — +15°. Хмарно, синоптики прогнозують можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня у Київській області стане середа, 9 вересня, з максимумом +25°, а найпрохолоднішим — понеділок, 14 вересня, коли температура не перевищить +18°. Перепад температур за тиждень становить 7°. Опади прогнозують у неділю, 13 вересня, а також у понеділок і вівторок, 14–15 вересня.

Через прогнозований перепад температур до 7° синоптики радять мешканцям Київщини вдягатися тепліше у другій половині тижня, особливо це стосується людей похилого віку. У дні з можливими опадами — неділю, понеділок і вівторок — варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через мокру дорогу.

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