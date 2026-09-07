Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 8 по 14 вересня показує помірні коливання температури: удень повітря прогріється до +26°, а вночі охолоджується до +11°, і лише в неділю синоптики прогнозують можливі опади.

попередній тижневий прогноз погоди для Київщини вже попереджав про мінливість, і нові дані це підтверджують: синоптики очікують, що впродовж наступного тижня температура в Київській області коливатиметься без різких стрибків, а в неділю область накриють можливі опади.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня триматимуться в межах від +21° до +26°, а нічні — від +11° до +17°.

У вівторок, 8 вересня, у Київській області очікується мінлива хмарність, повітря вдень прогріється до +21°, а вночі охолоне до +11°. Опадів не прогнозують.

У середу, 9 вересня, небо буде переважно малохмарним, вдень стовпчики термометрів підійматимуться до +25°, вночі — до +13°. Опадів не очікується.

У четвер, 10 вересня, синоптики прогнозують малохмарну погоду з максимумом тижня — повітря прогріється до +26° вдень, вночі температура опуститься до +15°. Без опадів.

У п’ятницю, 11 вересня, хмарність зростатиме з проясненнями, денна температура утримається на позначці +22°, а вночі — +17°. Опадів не прогнозують.

У суботу, 12 вересня, погода буде хмарною з проясненнями, вдень до +21°, вночі — до +12°. Без опадів.

У неділю, 13 вересня, небо вкриють хмари, а синоптики прогнозують можливі опади. Вдень температура триматиметься на рівні +21°, вночі — +14°.

У понеділок, 14 вересня, хмарність знову буде малохмарною, вдень до +25°, вночі — до +15°. Опадів не очікується.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 10 вересня, з максимумом +26°, а найпрохолодніше буде на початку тижня — у вівторок, 8 вересня, коли максимум становитиме лише +21°. Перепад температур за тиждень сягне 5°, а єдиний день з можливими опадами — неділя, 13 вересня.

Оскільки різких перепадів температури синоптики не прогнозують, мешканцям області варто орієнтуватися передусім на неділю: у цей день варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через можливі опади на дорогах. В інші дні тижня погода залишатиметься комфортною для прогулянок і повсякденних справ.

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