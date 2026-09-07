Домашня ковбаса зі свинини та сала без консервантів — один із найпопулярніших бюджетних рецептів напередодні свят. Але є варіант іще дешевший: фудблогерка Марія Макарчук показала на своєму YouTube-каналі, як приготувати соковиту ковбасу з курки.
За словами авторки, рецепт дуже простий, бюджетний і підходить тим, хто не вживає свинину. «Дуже просто, бюджетно і неймовірно смачно — соковита домашня ковбаска, яка точно вас здивує», — зазначила вона.
Інгредієнти для курячої ковбаси
Для приготування потрібні лише доступні продукти, більшість із яких зазвичай уже є на кухні:
- курячі стегна (з кісткою і шкіркою) — 3 кг;
- сіль — 3 неповні чайні ложки;
- перець і суміш спецій для ковбаси — 30 г;
- часник — 1 головка;
- холодна вода — 150 мл;
- оболонки для ковбаси.
Загалом ковбаса обійшлась авторці лише у 220 гривень — це вартість самих курячих стегон, тоді як решта продуктів коштує копійки.
Як приготувати домашню ковбасу
Спочатку від курячих стегон відділяють м'ясо від кістки та знімають шкірку. Філе нарізають великими шматками, а шкірку перемелюють у блендері. Якщо ви не вживаєте шкірку, її можна сміливо замінити на сало.
Далі до м'яса додають сіль, спеції, подрібнений часник і холодну воду. Масу ретельно вимішують до однорідної, злегка «липкої» текстури — саме вона тримає ковбасу після запікання. Потім фаршем наповнюють оболонку для ковбаси.
Випікають ковбасу близько години за температури 190°C. Через 30 хвилин її перевертають і допікають до рум'яної скоринки.
Поширені помилки при приготуванні
Щоб ковбаса вийшла соковитою, важливо дотримуватися балансу: приблизно 70–80% м'яса і 20–30% жиру. Якщо жиру замало, ковбаса вийде сухою.
Сіль економити теж не варто — вона потрібна не лише для смаку, а й для зв'язування білків. А при наповненні оболонки важливо не начиняти її занадто щільно, інакше оболонка лопне; якщо ж начинити слабо — утворяться порожнини повітря.
Раніше Politeka повідомляла, домашня ковбаса без оболонки: простий рецепт, який легко повторити.