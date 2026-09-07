Домашня ковбаса може обійтися вдвічі дешевше за магазинну, якщо приготувати її вдома за бюджетним рецептом фудблогерки Марії Макарчук.

Домашня ковбаса зі свинини та сала без консервантів — один із найпопулярніших бюджетних рецептів напередодні свят. Але є варіант іще дешевший: фудблогерка Марія Макарчук показала на своєму YouTube-каналі, як приготувати соковиту ковбасу з курки.

За словами авторки, рецепт дуже простий, бюджетний і підходить тим, хто не вживає свинину. «Дуже просто, бюджетно і неймовірно смачно — соковита домашня ковбаска, яка точно вас здивує», — зазначила вона.

Інгредієнти для курячої ковбаси

Для приготування потрібні лише доступні продукти, більшість із яких зазвичай уже є на кухні:

курячі стегна (з кісткою і шкіркою) — 3 кг;

сіль — 3 неповні чайні ложки;

перець і суміш спецій для ковбаси — 30 г;

часник — 1 головка;

холодна вода — 150 мл;

оболонки для ковбаси.

Загалом ковбаса обійшлась авторці лише у 220 гривень — це вартість самих курячих стегон, тоді як решта продуктів коштує копійки.

Як приготувати домашню ковбасу

Спочатку від курячих стегон відділяють м'ясо від кістки та знімають шкірку. Філе нарізають великими шматками, а шкірку перемелюють у блендері. Якщо ви не вживаєте шкірку, її можна сміливо замінити на сало.

Далі до м'яса додають сіль, спеції, подрібнений часник і холодну воду. Масу ретельно вимішують до однорідної, злегка «липкої» текстури — саме вона тримає ковбасу після запікання. Потім фаршем наповнюють оболонку для ковбаси.

Випікають ковбасу близько години за температури 190°C. Через 30 хвилин її перевертають і допікають до рум'яної скоринки.

Поширені помилки при приготуванні

Щоб ковбаса вийшла соковитою, важливо дотримуватися балансу: приблизно 70–80% м'яса і 20–30% жиру. Якщо жиру замало, ковбаса вийде сухою.

Сіль економити теж не варто — вона потрібна не лише для смаку, а й для зв'язування білків. А при наповненні оболонки важливо не начиняти її занадто щільно, інакше оболонка лопне; якщо ж начинити слабо — утворяться порожнини повітря.





Раніше Politeka повідомляла, домашня ковбаса без оболонки: простий рецепт, який легко повторити.