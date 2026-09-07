Смажені кабачки — це прості овочеві оладки з хрусткою скоринкою та ніжним центром, які готуються з мінімуму інгредієнтів і рятують, коли врожай кабачків переповнює кухню.

Рецепт кабачків у духовці ми вже публікували — а смажені кабачки потребують зовсім іншого підходу: тут головне позбутися зайвої вологи, щоб оладки тримали форму й виходили хрусткими. Ця страва рятує в сезон, коли кабачків багато, а ідей мало: вона готується з простих продуктів, подобається дітям і смакує як на сніданок, так і як легкий перекус.

Інгредієнти для смажених кабачків

кабачки — приблизно 900 г (близько 2 великих або 5 середніх);

дрібна морська сіль — 1,5 чайної ложки (розділити);

яйця — 2 великі, злегка збиті;

зелена цибуля — ½ склянки (приблизно 120 мл), нарізана;

борошно пшеничне — ¾ склянки (близько 95 г);

розпушувач — 1 чайна ложка;

чорний мелений перець — ½ чайної ложки;

оливкова олія — для смаження;

сметана — для подачі.

Як приготувати смажені кабачки: покроково

1. Підготуйте кабачки. Помийте кабачки та зріжте кінчики. Натріть їх на великих отворах тертки або за допомогою насадки-тертки кухонного комбайна. Викладіть у велику миску, вмішайте 1 чайну ложку солі й залиште на 10 хвилин.

2. Відіжміть зайву рідину. Через 10 хвилин міцно відіжміть кабачки жменями над раковиною, щоб вийшла зайва вода. Зручно віджимати через марлю. У підсумку має вийти 3,5–4 склянки (приблизно 840–960 мл) сухих віджатих кабачків.

3. Додайте яйце та цибулю. Перекладіть кабачки у велику миску, додайте ½ склянки нарізаної зеленої цибулі та 2 злегка збиті яйця.

4. Зберіть тісто. В окремій мисці змішайте ¾ склянки борошна з 1 чайною ложкою розпушувача, ½ чайної ложки солі та ½ чайної ложки чорного меленого перцю (або за смаком). Додайте борошняну суміш до кабачків і перемішайте до однорідності.

5. Обсмажте оладки. Розігрійте велику сковороду з товстим дном (чавунну або антипригарну) на середньому вогні та влийте 2 столові ложки оливкової олії. Коли олія розігріється, викладайте суміш по одній столовій ложці з гіркою, злегка приплющуйте, формуючи оладки. Смажте 3–5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки; якщо підрум'янюються надто швидко — зменшіть вогонь. Між порціями за потреби додавайте ще олії.

6. Подавайте. Подавайте смажені кабачки теплими з ложкою сметани.

Найкраще смажені кабачки смакують теплими зі сметаною або грецьким йогуртом і дрібкою нарізаної зеленої цибулі. Готові оладки зберігаються в холодильнику в герметичному контейнері до 5 днів; їх можна заморозити на термін до 3 місяців. Розігрівати зручно на сковороді або в духовці за 175 °C, поки вони знову не стануть гарячими й хрусткими.

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