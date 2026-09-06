Салат «Цезар» за простим рецептом ми вже публікували — а паста з авокадо та помідорами готується ще швидше й виходить помітно ситнішою. Це той самий улюблений вершковий смак Цезаря, але з додаванням пасти, яка перетворює салат на повноцінну вечерю. Паста з авокадо смакує і теплою, і охолодженою, тож її зручно брати із собою на роботу чи на пікнік.
Інгредієнти для пасти з авокадо та помідорів
- 1 великий качан салату ромен (або 2 середні);
- 225 г пасти фузіллі, відвареної до стану аль денте;
- 1 середнє авокадо, очищене та нарізане кубиками;
- 150 г помідорів чері, розрізаних навпіл;
- 25 г тертого пармезану (або до смаку);
- 60 мл вершкової заправки Цезар (або до смаку);
- 30 г сухариків (крутонів);
- за бажанням: скибочки смаженої курки або креветки.
Як приготувати пасту з авокадо та помідорів: покроково
Пасту фузіллі відваріть у підсоленій воді згідно з інструкцією на упаковці до стану аль денте. Потім промийте її холодною водою та відкиньте на друшляк, щоб повністю стекла зайва рідина.
Салат ромен промийте, наріжте та ретельно обсушіть — найзручніше в сушарці для салату, а якщо її немає, промокніть чистим рушником. Це важливий момент: заправка набагато краще обволікає сухе листя. Перекладіть салат у велику миску.
Додайте до салату охолоджену пасту, нарізане кубиками авокадо та половинки помідорів чері.
Влийте вершкову заправку Цезар і обережно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно нею покрилися. Кількість заправки регулюйте на свій смак.
Перед подачею посипте салат тертим пармезаном і сухариками.
Подавайте пасту з авокадо одразу після приготування, щоб сухарики залишалися хрусткими. Якщо готуєте заздалегідь — тримайте заправку й крутони окремо та додавайте безпосередньо перед подачею, так салат збереже свіжість і соковитість. Для ситнішого варіанту додайте скибочки смаженої курки або креветки.
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