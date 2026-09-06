Паста з авокадо та помідорами — це ситний салат у стилі Цезар, який готується всього за пів години. Ніжна вершкова заправка, соковитий салат ромен і кремове авокадо роблять його однаково вдалим і для буденної вечері, і для святкового столу.

Салат «Цезар» за простим рецептом ми вже публікували — а паста з авокадо та помідорами готується ще швидше й виходить помітно ситнішою. Це той самий улюблений вершковий смак Цезаря, але з додаванням пасти, яка перетворює салат на повноцінну вечерю. Паста з авокадо смакує і теплою, і охолодженою, тож її зручно брати із собою на роботу чи на пікнік.

Інгредієнти для пасти з авокадо та помідорів

1 великий качан салату ромен (або 2 середні);

225 г пасти фузіллі, відвареної до стану аль денте;

1 середнє авокадо, очищене та нарізане кубиками;

150 г помідорів чері, розрізаних навпіл;

25 г тертого пармезану (або до смаку);

60 мл вершкової заправки Цезар (або до смаку);

30 г сухариків (крутонів);

за бажанням: скибочки смаженої курки або креветки.

Як приготувати пасту з авокадо та помідорів: покроково

Пасту фузіллі відваріть у підсоленій воді згідно з інструкцією на упаковці до стану аль денте. Потім промийте її холодною водою та відкиньте на друшляк, щоб повністю стекла зайва рідина.

Салат ромен промийте, наріжте та ретельно обсушіть — найзручніше в сушарці для салату, а якщо її немає, промокніть чистим рушником. Це важливий момент: заправка набагато краще обволікає сухе листя. Перекладіть салат у велику миску.

Додайте до салату охолоджену пасту, нарізане кубиками авокадо та половинки помідорів чері.

Влийте вершкову заправку Цезар і обережно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно нею покрилися. Кількість заправки регулюйте на свій смак.

Перед подачею посипте салат тертим пармезаном і сухариками.

Подавайте пасту з авокадо одразу після приготування, щоб сухарики залишалися хрусткими. Якщо готуєте заздалегідь — тримайте заправку й крутони окремо та додавайте безпосередньо перед подачею, так салат збереже свіжість і соковитість. Для ситнішого варіанту додайте скибочки смаженої курки або креветки.

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