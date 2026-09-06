Тиждень з 7 по 13 вересня обіцяє Терезам активність одразу на двох фронтах – особистому та професійному. Прогноз на цей період оприлюднило видання Horoscope.com, і в ньому йдеться про те, що варто відкрито говорити про наболіле в стосунках та згадати про власні амбіції на роботі.

Робота і фінанси

У другій половині тижня фокус зміститься на кар'єру та репутацію. Якщо останнім часом здається, що професійні справи трохи забуксували або ви втратили орієнтир, саме зараз варто нагадати керівництву про свої цілі та плани. Не бійтеся озвучити, чого хочете досягти – увага до цієї сфери може принести відчутні й приємні зміни у найближчій перспективі. Фінансові питання краще розглядати виважено, без поспіху: спершу проговоріть амбіції, а вже потім переходьте до конкретних кроків.

Стосунки

Початок тижня – вдалий момент, щоб торкнутися тем, які довго відкладали на потім. Партнеру варто чесно розповісти про те, що турбує, навіть якщо розмова здається незручною. Щирість зараз працює на вас: вона додає впевненості й допомагає краще зрозуміти одне одного. Такі відкриті діалоги здатні зміцнити стосунки та повернути в них гармонію, якої останнім часом не вистачало.

Здоров'я та енергія

Емоційна відкритість на початку тижня може забрати трохи сил, тож варто подбати про повноцінний відпочинок і сон. У другій половині тижня, коли активність зміщується в бік кар'єрних справ, важливо не забувати про паузи між справами – коротка прогулянка чи зміна обстановки допоможе зберегти ясність думок перед важливими розмовами з керівництвом.

Найкращі дні тижня

Понеділок і вівторок добре підходять для щирих розмов із партнером – саме тоді відкритість принесе найбільше користі. А четвер і п'ятниця стануть вдалим часом, щоб заявити про свої професійні амбіції: увага до кар'єри в ці дні може дати старт важливим змінам.